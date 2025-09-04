Semana da Pátria de Bragança celebra 56 anos com recorde de atletas e destaque para o futsal

Com o tema “Nosso Jogo, Nossa Bragantinidade”, Bragança celebra a 56ª edição da Semana da Pátria, um dos eventos esportivos e cívicos mais tradicionais do município e de toda a região, que iniciou no último dia 31 de agosto. Criada em 1968, a programação teve abertura na quadra da antiga Escola Mâncio Ribeiro, hoje transformada em Liceu da Música.

Neste ano, a cerimônia do Fogo Simbólico, realizada em 31 de agosto, prestou homenagem à história do evento: o trajeto incluiu uma parada no Liceu da Música, local que marcou o nascimento da Semana da Pátria.

Ao longo de seis dias, a programação reúne milhares de atletas em competições que vão dos esportes tradicionais a modalidades mais recentes, como ciclismo e beach tennis. Em 2025, a Semana da Pátria ganhou ainda mais relevância com o chancelamento de federações estaduais — de futsal, ciclismo, basquete e vôle.

Mais de 5 mil atletas participam das disputas este ano, mas é o futsal que concentra a maior paixão dos bragantinos e se mantém como a grande atração do evento. A modalidade contou com mais de 140 equipes nas eliminatórias, realizadas ao longo de 13 dias em agosto, definindo os cabeças de chave para a fase principal do campeonato.

No total, foram formadas 17 chaves, além de três clubes que já haviam garantido vaga em 2024 - sendo que 20 equipes de futsal adulto masculino disputam a competição, sem contar as demais categorias e modalidades que movimentam a cidade. A Semana da Pátria chega aos 56 anos de tradição.