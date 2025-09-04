Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Semana da Pátria de Bragança celebra 56 anos com recorde de atletas e destaque para o futsal

Evento reúne mais de 5 mil atletas em diversas modalidades esportivas e reforça a tradição bragantina iniciada em 1968

O Liberal
fonte

Bragança celebra a 56ª edição da tradicional Semana da Pátria 2025 (Foto: Prefeitura de Bragança)

Com o tema “Nosso Jogo, Nossa Bragantinidade”, Bragança celebra a 56ª edição da Semana da Pátria, um dos eventos esportivos e cívicos mais tradicionais do município e de toda a região, que iniciou no último dia 31 de agosto. Criada em 1968, a programação teve abertura na quadra da antiga Escola Mâncio Ribeiro, hoje transformada em Liceu da Música.

Neste ano, a cerimônia do Fogo Simbólico, realizada em 31 de agosto, prestou homenagem à história do evento: o trajeto incluiu uma parada no Liceu da Música, local que marcou o nascimento da Semana da Pátria. 

Ao longo de seis dias, a programação reúne milhares de atletas em competições que vão dos esportes tradicionais a modalidades mais recentes, como ciclismo e beach tennis. Em 2025, a Semana da Pátria ganhou ainda mais relevância com o chancelamento de federações estaduais — de futsal, ciclismo, basquete e vôle.

Mais de 5 mil atletas participam das disputas este ano, mas é o futsal que concentra a maior paixão dos bragantinos e se mantém como a grande atração do evento. A modalidade contou com mais de 140 equipes nas eliminatórias, realizadas ao longo de 13 dias em agosto, definindo os cabeças de chave para a fase principal do campeonato.

No total, foram formadas 17 chaves, além de três clubes que já haviam garantido vaga em 2024 -  sendo que 20 equipes de futsal adulto masculino disputam a competição, sem contar as demais categorias e modalidades que movimentam a cidade. A Semana da Pátria chega aos 56 anos de tradição. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

bragança

semana da pátria
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

TRADIÇÃO

Semana da Pátria de Bragança celebra 56 anos com recorde de atletas e destaque para o futsal

Evento reúne mais de 5 mil atletas em diversas modalidades esportivas e reforça a tradição bragantina iniciada em 1968

04.09.25 16h00

DADOS

Pará reduz em mais de 90% os focos de incêndio florestal em agosto de 2025

Os números são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e apontam1.314 ocorrências, contra 13.803 no mesmo período em 2024

04.09.25 12h29

RECONHECIMENTO

Culinária japonesa é reconhecida como patrimônio cultural imaterial no Pará; entenda os impactos

Lei foi sancionada pelo governador Helder Barbalho e publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta (2)

04.09.25 8h00

CULTURA

Erveiras do Ver-o-Peso são reconhecidas como Patrimônio Cultural Imaterial do Pará

A lei nº 11.128, sancionada pelo Governo do Estado e publicada nesta terça-feira (2)

03.09.25 18h43

MAIS LIDAS EM PARÁ

UFRA

Em ‘carta à comunidade’, ex-reitora da Ufra defende legado de sua gestão na instituição

A professora Herdjania Veras de Lima se pronunciou após ser veiculada uma matéria que trata sobre os atuais desafios administrativos e estruturais enfrentados pela UFRA.

31.08.25 19h07

PREPARAÇÃO

Exército conclui certificação da 23ª Brigada de Infantaria de Selva em simulação para a COP30

Durante oito dias, os militares participaram da chamada Simulação Viva, última fase do processo de certificação da tropa

01.09.25 19h42

infraestrutura

Governo antecipa operação de nova empresa no saneamento em Belém, Ananindeua e Marituba

Águas do Pará inicia atuação em parceria com a Cosanpa para ampliar cobertura e acelerar obras de abastecimento e esgoto

01.09.25 22h29

'Baby Paraense'

Mãe paraense viraliza nas redes sociais ao ensinar bebê recém-nascido a falar 'égua'

No vídeo, a criança de 3 meses fica repetindo a expressão paraense diversas vezes

01.09.25 18h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda