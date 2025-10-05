Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Segurança reforçada no Pará para aplicação do 'Enem dos Concursos' neste domingo (5)

O certame será aplicado em 17 municípios do Estado; planejamento para essa operação foi iniciado há alguns meses

O Liberal
fonte

No Pará, cerca de 400 agentes públicos estão mobilizados para as ações de segurança e logística para a distribuição das provas e durante o certame que será aplicado em 17 municípios do Estado (Foto: Marcelo Lélis/Agência Pará (foto ilustrativa))

Um grande aparato de segurança foi montado para a realização das provas do “Enem dos Concursos”, o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que ocorre, neste domingo (5), em todo o país. No Pará, aproximadamente 400 agentes públicos estão mobilizados para as ações de segurança e logística para a distribuição das provas e durante o certame que será aplicado em 17 municípios do Estado. 

São eles: Belém, Ananindeua, Barcarena, Cametá, Bragança, Breves, Tucuruí, Marabá, Altamira, Santarém, Monte Alegre, Oriximiná, Redenção, Santana do Araguaia, São Felix do Xingu, Itaituba e Parauapebas. As ações são coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Dados divulgados pela comissão organizadora revelam que 761.528 mil candidatos participam das provas em todo o Brasil.

O Pará ocupa a sétima posição no ranking do total de inscritos, entre os demais estados do país, com 35.957 candidatos fazendo as provas em 76 locais de ensino distribuídos em 17 municípios paraenses. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, comentou essa mobilização. “Para este concurso, mobilizamos 400 agentes de segurança pública, que conta com a participação de diversos órgãos da esfera estadual, federal e municipal para que as provas possam ser realizadas com total segurança aos candidatos”, disse.

“O planejamento para essa operação foi iniciado há alguns meses, com apoio do Ministério da Justiça, para que tudo possa ser feito de maneira segura como em todas as nossas grandes operações. Desta forma, será feita a escolta dessas provas por meio da Polícia Militar em conjunto com os Correios, para que elas possam chegar de forma segura nos locais de ensino", afirmou.

Monitoramento e controle dos órgãos de segurança começaram a partir das 7 horas

Ele acrescentou que o efetivo policial foi reforçado nos municípios onde a prova será aplicada para intensificar as rondas e manter a presença nas vias próximas aos locais de prova para que todos possam realizar o certame com tranquilidade. As ações de logística e escolta realizadas pela Polícia Militar iniciaram desde o dia 29 de setembro. Neste domingo, o monitoramento e controle dos órgãos de segurança começaram a partir das 7 horas, com a ativação do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual, para garantir o acompanhamento desde o início da logística de escolta das provas, realizada pela Polícia Militar, até os locais onde elas serão aplicadas.

Os agentes acompanham também a finalização das provas e a escolta reversa, que é o retorno dos malotes de provas até a central onde ficarão armazenadas e posteriormente encaminhadas ao Estado onde serão corrigidas. O Centro Integrado de Comando e Controle do Estado, localizado no prédio sede da Segup, em Belém, reunirá um representante de cada órgão envolvido nas ações do certame para monitorar as escoltas e distribuição das provas, bem como, acompanhar a movimentação no entorno dos locais de provas por meio das câmeras de videomonitoramento.

Videomonitoramento 

Cerca de 31 câmeras de videomonitoramento eletrônico, instaladas nas áreas onde serão aplicadas as provas, na Região Metropolitana de Belém (RMB) estarão sendo monitoradas.  No total, 390 câmeras serão utilizadas, em todo o Estado, incluindo os totens de segurança pública, para o acompanhamento e monitoramento das forças de segurança nos locais de prova, e no seu entorno, para garantir maior segurança aos candidatos. 
As ações de segurança finalizam quando todos os malotes são lacrados e redirecionados para a central onde são armazenados, para então serem enviados para o Estado onde as provas serão corrigidas. A segunda etapa do concurso será finalizada no dia 07 de dezembro.

Participam das ações representantes das polícias Civil, Militar e Científica, Corpo de Bombeiros Militar, Coordenadoria de Defesa Civil, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Secretária de Administração Penitenciária (SEAP), além da Segup e dos seus órgãos vinculados, como o Grupamento Aéreo (Graesp), Centros Integrado de Operações (CIOp) e Comando e Controle (CICC). Participam também a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Guardas Municipais, órgão de trânsito municipais, além da Equatorial Energia (concessionária de energia elétrica), Empresa Brasileira de Correios, a banca responsável pela a realização do concurso e ainda as Secretarias municipais de saúde e Samu.

 

