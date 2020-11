Segup divulga boletim final: Belém teve seis ocorrências e Santarém, duas

No começo da noite deste domingo (29), a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) divulgou o quarto e último boletim sobre a Operação Eleições 2020. "Seis ocorrências envolvendo crimes eleitorais foram registradas, até o momento. A primeira ocorrência registrada ocorreu ainda na madrugada, no bairro do Jurunas, em Belém, quando nove pessoas foram conduzidas à Superintendência da Polícia Federal por estarem descartando material de propaganda (santinho) de um candidato em via pública. Duas ocorrências envolveram pessoas que foram encaminhadas para a Seccional por desacato aos agentes de segurança pública e a membros da seção eleitoral", como informa a Segup.

"Foram registradas mais duas ocorrências em Santarém por desobediência à Lei Seca, que resultaram em dois estabelecimentos fechados por venderem bebida alcoólica. Ainda no município do oeste paraense uma integrante de seção eleitoral filmou o próprio voto e publicou nas redes sociais, e acabou encaminhada à Delegacia de Polícia Federal em Santarém", destaca a Secretaria de Segurança Pública.

Reforço

Após o resultado das eleições municipais em Belém, a Segup reforçou o esquema de segurança na área do Mercado de São Brás, local de comemoração do candidato vencedor. A Operação Eleições 2020 continua o monitoramento pelas unidades do Centro Integrado de Comando e Controle, instalados em Belém e Santarém, no oeste paraense, para o segundo turno.

Videomonitoramento

Por meio do Centro Integrado de Operações (Ciop) é feito o videomonitoramento em tempo real dos principais corredores de veículos e pessoas, além dos principais locais de votação na Região Metropolitana de Belém, utilizando 209.

O efetivo total empregado ao longo do dia, somando o policiamento diário mais o reforço para o segundo turno das eleições, totaliza mais de 1.600 agentes de segurança pública. O reforço foi garantido com 1.424 agentes em Belém e 189 em Santarém, com apoio de embarcações do Grupamento Fluvial.