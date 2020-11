Segundo turno em Santarém transcorreu tranquilo, com duas ocorrências leves

O município de Santarém teve, neste domingo (29), pela primeira vez, um segundo turno de eleição municipal, a o pleito foi todo monitorado pelo Centro Integrado de Operações, e a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) mobilizou agentes de segurança para garantir a ordem e a tranquilidade durante a votação envolvendo mais de 220 mil eleitores. De acordo com a Segup, apenas duas situações consideradas leves foram registradas. A primeira ocorreu ainda pela manhã, quando uma mulher que trabalhava em uma das seções eleitorais gravou e divulgou o momento em que realizava o voto na urna. O vídeo foi divulgado em grupos de whatsApp, chegando ao conhecimento da Polícia Federal, que conseguiu localizar a responsável pelo vídeo, informou o delegado da PF Eric Melo.

“A mulher foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal em Santarém, onde foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), pelo cometimento do crime eleitoral descrito no artigo 312, da Lei nº 4.737/65, que trata sobre a Violação do Sigilo do Voto e prevê pena de detenção de até dois anos. O aparelho celular da conduzida foi apreendido e será periciado pela Polícia Federal”, explicou o delegado.

Na avaliação do titular do Comando de Policiamento Regional 1, coronel Aldemar Maués, o segundo turno foi considerado sem anormalidade. “Apenas duas situações foram registradas. Além do caso da divulgação do voto, tivemos a denúncia de venda de bebida alcoólica em um bar. O proprietário também foi encaminhado para a Delegacia. Mais uma vez o Centro Integrado de Operações executou um bom serviço, mostrando que quando todos os órgãos trabalham de forma integrada, no mesmo lugar, resulta em maior eficácia ao serviço, e a gente avalia como positivo o trabalho dos órgãos de segurança”, acrescentou.