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Segundo fim de semana de julho começa com fluxo moderado na saída de Belém pela BR-316

Fluxo apresentou lentidão pontual em Marituba

Amanda Martins
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Movimentação intensa na saída de Belém na manhã deste sábado, 11 (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Muitas famílias aproveitaram a manhã deste sábado (11) para deixar Belém em direção ao interior do Pará e aproveitar o segundo fim de semana de julho e o período de férias escolares nas praias e balneários do estado. Quem saiu da capital a partir das 6h encontrou um fluxo considerado moderado na BR-316, com trânsito seguindo normalmente e apenas pequenos pontos de lentidão ao longo do percurso.

A equipe de reportagem de O Liberal acompanhou a movimentação na rodovia e observou que, por volta das 6h42, havia lentidão pontual na entrada de Marituba, na altura do km 11 da BR-316. Apesar disso, o tráfego seguia sem maiores dificuldades para os motoristas.

Já às 7h43, a equipe esteve na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Castanhal. No local, agentes informaram que o fluxo de veículos estava mais intenso em comparação com outros dias. Para garantir maior fluidez ao trânsito, as duas pistas da rodovia foram liberadas no trecho.

Entre os destinos mais procurados pelos veranistas neste período estão Mosqueiro, Salinópolis, Marudá, Algodoal, Bragança, Vigia e a ilha de Cotijuba, que tradicionalmente recebem milhares de visitantes durante o mês.

Na sexta-feira (10), o fluxo de veículos na BR-316 foi intenso e aumentou ao longo do dia, principalmente para quem deixava a Região Metropolitana de Belém em direção ao interior do estado.

O Liberal solicitou uma nota ao Detran-PA  para obter um panorama da movimentação nas rodovias estaduais e federais na manhã deste sábado (11), incluindo informações sobre registro de acidentes, trechos que exigem maior atenção dos motoristas, horários de maior fluxo e as principais orientações de segurança aos condutores. 

Até a publicação desta reportagem, o órgão ainda não havia encaminhado resposta.

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