Segunda onda da covid-19 chega ao município de Ourilândia do Norte, no Pará

A segunda onda da covid-19 chegou neste mês em Ourilândia do Norte, município localizado no sul do Pará. De acordo com a secretária municipal de saúde, Janaína Pereira, medidas mais restritivas foram necessárias, a partir de um novo decreto publicado nesta terça-feira (25), diante do aumento expressivo no número de novos casos positivos e da dificuldade para conseguir leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Leia o decreto na íntegra.

"O número de casos de infectados e de mortes aumentou muito nesse mês, foi bem significativo. A segunda onda, agora que está chegando nessa região. Tá demorando muito conseguir leito de UTI e até leito clínico", comentou.

Até segunda-feira (25), Ourilândia do Norte já tinha registrado o total de 4.566 casos positivos, sendo que 4.371 conseguiram se recuperar e 42 foram a óbito. "No início de abril, estávamos fazendo teste e dava nove ou dez positivos por dia. Agora, dá 30 ou 40 por dia", disse a secretária. "Mês de maio, tivemos nove óbitos. O mês com maior número de óbitos durante a pandemia".

O total de 18 pacientes estavam hospitalizados com covid-19 até segunda-feira. Antes do boletim epidemiológico do dia, a secretária Janaina Pereira informou que sete pacientes estavam internados em leitos UTI. A região conta com o suporte dos hospitais de referência de Redenção e Conceição do Araguaia, mas também há pacientes hospitalizados em Belém, Tucumã e Palmas (TO), além de hospitais credenciados em Ourilândia do Norte.

Decreto

De acordo com o decreto desta terça, está autorizado o funcionamento de bares, conveniências e similares, de segunda-feira a domingo, das 7h às 18h, respeitado os seguintes protocolos: fica proibido o consumo de bebida alcoólica nas dependências de quaisquer estabelecimentos; a venda de bebida alcoólica fica autorizada apenas por meio de delivery ou retirada no local.

O município tem entre 30 e 40 diagnósticos de covid-19 por dia(Reprodução / Prefeitura de Ourilândia do Norte)

Os estabelecimentos que atuem na área de alimentação (bares, restaurantes, espetinhos, distribuidoras de bebidas, ambulantes, pit-dogs, açaiteria, food trucks, ambulantes e congêneres), entre 18h às 21h, deverão realizar atendimentos e vendas na condição de delivery ou retirada no local, não podendo ter mesas e cadeiras para acesso ao público em seus estabelecimentos, nem consumo no local.

Dentre várias outras medidas, está autorizada a realização de reuniões públicas ou privadas em locais fechados, com até dez pessoas, seguindo todas as normas sanitárias. E está instituída a restrição de circulação de pessoas (toque de recolher) em todo o território do Município a partir das 21h até às 05h.

"Realmente, a segunda onda chegou aqui. Por isso, a gente fez um decreto com mais restrições. Na verdade, pelo decreto estadual, a nossa região está no bandeiramento laranja. Mas como agora que começou a chegar a segunda onda, fizemos o decreto enquadrando o bandeiramento vermelho", ponderou Janaina Pereira.

Vacinação

A vacinação contra a covid-19 segue no município. "Estamos vacinando pessoas de 50 anos para cima com comorbidades e idosos acima de 60 anos. E aguardando a nova remessa para os professores", detalhou a secretária municipal de saúde. O drive-thru para imunização está localizado na Avenida das Nações, com funcionamento das 8h às 12h e das 14h às 17h.