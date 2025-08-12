Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Pará chevron right

Seduc e Guiana Francesa firmam parceria para fortalecimento da educação e inovação

Reunião teve como objetivo avançar na construção de uma agenda de cooperação internacional

O Liberal

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), e a Coletividade Territorial da Guiana Francesa (CTG) realizaram uma reunião estratégica, nesta terça-feira (12), em Belém, com o objetivo de avançar na construção de uma agenda de cooperação internacional voltada ao fortalecimento da educação, da inovação e do desenvolvimento territorial. O encontro marca mais uma etapa do diálogo iniciado em maio.

Durante o encontro, foram definidos os principais encaminhamentos para a formalização da parceria, incluindo a assinatura de uma carta de intenções, a elaboração de um termo técnico, a realização de um workshop de projetos em outubro e a submissão de propostas conjuntas a programas internacionais.

Com financiamento europeu de até 85% das despesas públicas elegíveis, os programas podem destinar até 18,9 milhões de euros a iniciativas nas áreas de educação, tecnologia, energia renovável, inclusão social e preservação ambiental.

Educação e tecnologia com foco transfronteiriço
Segundo Diego Lima, secretário-adjunto da Seduc, a cooperação abre frentes de intercâmbio e inovação. “A Guiana é responsável pelo lançamento de foguetes da Europa, e o Pará conta com o Ciseb [Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica]. Essa troca de experiências pode trazer benefícios tanto para nossos estudantes quanto para os guianenses”, destacou.

Entre os temas priorizados na parceria estão o intercâmbio de estudantes e professores, a criação de uma escola de idiomas com atuação transfronteiriça, projetos de energia limpa para escolas do Centro de Educação de Mediação e Práticas Educativas (Cemep) e a formação docente em parceria com universidades da Guiana Francesa.

Rafael Herdy, coordenador do Ciseb, também ressaltou o potencial da iniciativa. “Firmamos um pacto de cooperação técnica que beneficia ambos os lados. Na Guiana, há um centro de lançamento de foguetes, e aqui temos um centro de tecnologia e sustentabilidade voltado à formação de professores e estudantes. É uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento mútuo”, avaliou.

A reunião integrou a Missão de Cooperação da CTG em Belém e contou com a presença do vice-presidente da Coletividade Territorial da Guiana Francesa, Jean-Paul Ferreira, além de autoridades estaduais. A ação reforça o compromisso do Governo do Pará com parcerias estratégicas que impulsionam a educação pública e promovem o desenvolvimento sustentável em toda a região.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

NETFLIX

No lançamento de ‘Pssica’, Edyr Augusto celebra: ‘Maravilhoso mostrar o Pará para o mundo’

Série baseada em seu livro estreia dia 20 de agosto na Netflix

12.08.25 20h19

INVESTIGAÇÃO

Polícia prende suspeitos de envolvimento na morte de oito garimpeiros na divisa entre Amapá e Pará

As prisões e os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Macapá e Laranjal do Jari

12.08.25 16h33

ESCORPIÕES 

Casos de picadas por escorpiões no Pará seguem estáveis, mas cuidados devem ser mantidos; veja

No primeiro semestre deste ano, foram contabilizados 1.471 atendimentos por picadas de escorpiões

12.08.25 15h47

POLÍCIA

Fala polêmica de pastor do Pará é investigada pela PC: 'Branquinha gasta mais; morena gasta menos'

Ele diz que o intuito do discurso era "mostrar o difícil começo de um jovem pobre, advindo de origem humilde, filho de pastor evangélico"

12.08.25 12h17

MAIS LIDAS EM PARÁ

MAIS UM CASO

Homem é filmado agredindo mulher com 'mata-leão' em Barcarena

Caso ocorreu na noite de sexta-feira (8/8), na Vila dos Cabanos. Agressões foram filmadas por testemunha.

09.08.25 17h14

FRUTA AMAZÔNICA

Doce aroma do bacuri corre risco na Amazônia

Bacuri é uma das frutas mais apreciadas pelos paraenses, mas sofre com a diminuição dos bacurizais

10.08.25 10h00

SAÚDE

Startup paraense estuda medicamento que diminui as sequelas de AVC a partir de plantas da Amazônia

A expectativa é de que, no fim deste ano, seja enviado um dossiê à Anvisa solicitando testes em humanos

12.08.25 8h00

BRT

BRT Metropolitano: novos veículos chegam a Belém e frota com 265 ônibus está completa

16 veículos, equipados com ar-condicionado, Wi-Fi e câmeras de bordo, foram entregues para completar a frota, que deve atender a capital e cidades da Região Metropolitana

23.07.25 10h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda