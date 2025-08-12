Seduc e Guiana Francesa firmam parceria para fortalecimento da educação e inovação

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), e a Coletividade Territorial da Guiana Francesa (CTG) realizaram uma reunião estratégica, nesta terça-feira (12), em Belém, com o objetivo de avançar na construção de uma agenda de cooperação internacional voltada ao fortalecimento da educação, da inovação e do desenvolvimento territorial. O encontro marca mais uma etapa do diálogo iniciado em maio.

Durante o encontro, foram definidos os principais encaminhamentos para a formalização da parceria, incluindo a assinatura de uma carta de intenções, a elaboração de um termo técnico, a realização de um workshop de projetos em outubro e a submissão de propostas conjuntas a programas internacionais.

Com financiamento europeu de até 85% das despesas públicas elegíveis, os programas podem destinar até 18,9 milhões de euros a iniciativas nas áreas de educação, tecnologia, energia renovável, inclusão social e preservação ambiental.

Educação e tecnologia com foco transfronteiriço

Segundo Diego Lima, secretário-adjunto da Seduc, a cooperação abre frentes de intercâmbio e inovação. “A Guiana é responsável pelo lançamento de foguetes da Europa, e o Pará conta com o Ciseb [Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica]. Essa troca de experiências pode trazer benefícios tanto para nossos estudantes quanto para os guianenses”, destacou.

Entre os temas priorizados na parceria estão o intercâmbio de estudantes e professores, a criação de uma escola de idiomas com atuação transfronteiriça, projetos de energia limpa para escolas do Centro de Educação de Mediação e Práticas Educativas (Cemep) e a formação docente em parceria com universidades da Guiana Francesa.

Rafael Herdy, coordenador do Ciseb, também ressaltou o potencial da iniciativa. “Firmamos um pacto de cooperação técnica que beneficia ambos os lados. Na Guiana, há um centro de lançamento de foguetes, e aqui temos um centro de tecnologia e sustentabilidade voltado à formação de professores e estudantes. É uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento mútuo”, avaliou.

A reunião integrou a Missão de Cooperação da CTG em Belém e contou com a presença do vice-presidente da Coletividade Territorial da Guiana Francesa, Jean-Paul Ferreira, além de autoridades estaduais. A ação reforça o compromisso do Governo do Pará com parcerias estratégicas que impulsionam a educação pública e promovem o desenvolvimento sustentável em toda a região.