Sedeme promove curso de 'Hotelaria: organização de quarto e copa', na UsiPaz Pe. Bruno Sechi

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), promoveu na manhã desta terça-feira (16) o curso de "Hotelaria: organização de quarto e copa", na Usina da Paz Pe. Bruno Sechi, no bairro do Bengui, em Belém. A atividade teve como propósito preparar os moradores da comunidade para ingressarem no mercado de trabalho, incentivando a geração de renda e oportunidades profissionais. Com carga horária de quatro horas, a atividade contou com a participação de 25 residentes de áreas próximas à UsiPaz.

Ministrada pela personal organizer Thaís Sá, que compartilhou saberes teóricos e práticos voltados à organização eficiente de ambientes, a oficina teve como foco a aplicação de técnicas que promovem funcionalidade e agilidade, especialmente na arrumação de quartos e áreas de copa, com direcionamento para espaços de hospedagem como pensões, flats, pousadas, resorts e demais locais que recebem visitantes.

O conteúdo programático foi estruturado em momentos teóricos e práticos. Na parte teórica, a instrutora apresentou fundamentos voltados à excelência na prestação de serviços, destacando princípios essenciais para uma atuação profissional de qualidade. Na ocasião, foram ministrados os conceitos fundamentais de organização, como a definição de metas, o planejamento das rotinas diárias, a distribuição estratégica de tarefas e a aplicação de métodos de conservação e limpeza. Além de estratégias para otimizar o uso dos espaços e categorizar objetos conforme sua funcionalidade.

Na etapa prática, os participantes receberam orientações sobre a organização eficiente de enxovais, com técnicas para dobrar toalhas de banho e roupas de cama, contribuindo para um ambiente mais organizado e harmonioso.

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, Paulo Bengtson reafirma o compromisso do Governo do Pará com a capacitação de jovens e adultos, por meio de políticas públicas voltadas à inserção no mercado de trabalho. “O mercado exige, cada vez mais, profissionais qualificados para atuar em um cenário competitivo. Estar preparado é essencial para conquistar uma vaga e manter-se ativo profissionalmente”, destacou.

Para Patrícia Nascimento, 47 anos, uma das participantes da oficina, o curso de hotelaria representa uma oportunidade essencial para sua trajetória profissional. Embora atue na área da estética, Patrícia sempre teve afinidade com organização de ambientes, comunicação e postura — habilidades fundamentais para quem trabalha diretamente com o público.

“É a primeira vez que participo de um curso na Usina da Paz. Com essa capacitação, vou agregar valor ao meu currículo. Esse aprendizado faz diferença no meu dia a dia e, certamente, me prepara para conquistar mais oportunidades no mercado e melhorar minha renda”, afirma.