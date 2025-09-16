Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Sedeme promove curso de 'Hotelaria: organização de quarto e copa', na UsiPaz Pe. Bruno Sechi

A oficina visa capacitar os moradores dessa comunidade para o mercado de trabalho, promovendo a geração de emprego e renda

Agência Pará

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), promoveu na manhã desta terça-feira (16) o curso de "Hotelaria: organização de quarto e copa", na Usina da Paz  Pe. Bruno Sechi, no bairro do Bengui, em Belém. A atividade teve como propósito preparar os moradores da comunidade para ingressarem no mercado de trabalho, incentivando a geração de renda e oportunidades profissionais. Com carga horária de quatro horas, a atividade contou com a participação de 25 residentes de áreas próximas à UsiPaz.

Ministrada pela personal organizer Thaís Sá, que compartilhou saberes teóricos e práticos voltados à organização eficiente de ambientes, a oficina teve como foco a aplicação de técnicas que promovem funcionalidade e agilidade, especialmente na arrumação de quartos e áreas de copa, com direcionamento para espaços de hospedagem como pensões, flats, pousadas, resorts e demais locais que recebem visitantes.

O conteúdo programático foi estruturado em momentos teóricos e práticos. Na parte teórica, a instrutora apresentou fundamentos voltados à excelência na prestação de serviços, destacando princípios essenciais para uma atuação profissional de qualidade. Na ocasião, foram ministrados os conceitos fundamentais de organização, como a definição de metas, o planejamento das rotinas diárias, a distribuição estratégica de tarefas e a aplicação de métodos de conservação e limpeza. Além de estratégias para otimizar o uso dos espaços e categorizar objetos conforme sua funcionalidade.

Na etapa prática, os participantes receberam orientações sobre a organização eficiente de enxovais, com técnicas para dobrar toalhas de banho e roupas de cama, contribuindo para um ambiente mais organizado e harmonioso.
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, Paulo Bengtson reafirma o compromisso do Governo do Pará com a capacitação de jovens e adultos, por meio de políticas públicas voltadas à inserção no mercado de trabalho. “O mercado exige, cada vez mais, profissionais qualificados para atuar em um cenário competitivo. Estar preparado é essencial para conquistar uma vaga e manter-se ativo profissionalmente”, destacou.

Para Patrícia Nascimento, 47 anos, uma das participantes da oficina, o curso de hotelaria representa uma oportunidade essencial para sua trajetória profissional. Embora atue na área da estética, Patrícia sempre teve afinidade com organização de ambientes, comunicação e postura — habilidades fundamentais para quem trabalha diretamente com o público.
“É a primeira vez que participo de um curso na Usina da Paz. Com essa capacitação, vou agregar valor ao meu currículo. Esse aprendizado faz diferença no meu dia a dia e, certamente, me prepara para conquistar mais oportunidades no mercado e melhorar minha renda”, afirma.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

curso de Hotelaria

UsiPaz

Governo do Pará

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

MEIO AMBIENTE

Em documento, coletivos recomendam diretrizes para monitoramento da vegetação nativa no Pará

A nota técnica foi apresentada durante workshop em Belém nesta terça-feira (16) e traz orientações para restauração das florestas paraenses

16.09.25 19h15

BLOQUEIO

Justiça bloqueia bens de ex-prefeita de Nova Timboteua em ação por improbidade

Decisão determina indisponibilidade de até R$ 27 milhões do patrimônio de Socorrinha Pinheiro, acusada de irregularidades na gestão municipal

16.09.25 11h55

TARIFAÇO X EXPORTAÇÃO

Madeira, sebo bovino, suco: apesar de tarifaço, Pará aumenta em 155% exportações para EUA em agosto

Apesar de tarifas adicionais impostas pelos EUA, avanço nas exportações do Pará em agosto foi puxado por madeira, sebo bovino, sucos de frutas e minerais, com alta de 155,3%.

16.09.25 8h00

SAÚDE

Cobertura vacinal de HPV no Pará chega a 19%, diz Sespa; especialistas reforçam sobre imunização

Já foram vacinados 73.622 jovens entre 15 e 19 anos, de um total de 375.963 estimados, até o balanço enviadado pela Sespa ao Grupo Liberal no último sábado (13)

15.09.25 18h48

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARA

Círio de Vigia: fiéis tomam conta das ruas da cidade para louvar a santa padroeira

Em sua 328ª edição, o Círio reúne milhares de devotos e fiéis em geral após a missa inicial celebrada às 7h por frei Nazareno na Comunidade São Sebastião

14.09.25 9h33

PARÁ

Pará: matrículas do CNH Pai D’égua a mães atípicas começa nesta segunda-feira (15/9); saiba mais

Etapa obrigatória deve ser feita no prazo determinado em edital, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios

15.09.25 13h28

SAÚDE

Cobertura vacinal de HPV no Pará chega a 19%, diz Sespa; especialistas reforçam sobre imunização

Já foram vacinados 73.622 jovens entre 15 e 19 anos, de um total de 375.963 estimados, até o balanço enviadado pela Sespa ao Grupo Liberal no último sábado (13)

15.09.25 18h48

PARÁ

Círio de Vigia: governador, vice-governadora e ministro das Cidades participam da romaria no Pará

A 328ª edição do Círio reuniu cerca de 200 mil pessoas que foram homenagear a santa padroeira nas ruas da cidade

14.09.25 16h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda