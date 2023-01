Secretária esclarece população sobre atuação do Sine em Barcarena

Na última semana, após a publicação de um post informativo no Facebook, muitos barcarenenses suscitaram dúvidas sobre a atuação da Secretária Municipal de Emprego e Trabalho junto ao Sine (Sistema Nacional de Emprego). A maioria dos internautas que comentaram na publicação mostraram insatisfação com o serviço oferecido, no entanto, muitos ainda possuem dúvidas sobre como funciona essa atuação entre os dois órgãos.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Garantia de direitos é essencial para cidadania do trabalho, diz presidente do TST]]

A principal reclamação entre os internautas que comentaram se devia a atuação do Sine junto às empresas que contratam. Muitos acreditavam que o órgão federal era responsável pela seleção e contratação direta da mão-de-obra. A dúvida acabou se espalhando e o próprio órgão em Barcarena precisou lanças publicações explicando aos interessados sobre suas funções.

Bianca Vergolino é a atual secretária de Trabalho Emprego da cidade (Ascom Barcarena)

O Sine Barcarena oferece capacitação profissional e encaminha pessoas para processos seletivos em empresas. No ano passado, foram quase duas mil vagas de cursos profissionalizantes e 1145 barcarenenses capacitados. Este ano a Secretária Municipal de Emprego e Trabalho quer ajudar mais pessoas a encontrar trabalho. Segundo Bianca Vergolino, secretária da pasta municipal, o objetivo é ofertar mais de duas mil vagas de cursos profissionalizantes este ano. Confira a seguir uma entrevista concedida pela secretária para O Liberal Barcarena:

- Secretária, alguns boatos recentes, segundo os quais o Sine ofereceria vagas de emprego, geraram uma confusão entre moradores. Afinal, o Sine é responsável por criar vagas de emprego?

Não, o Sine não cria vagas de emprego, apenas encaminha o trabalhador para o processo de Seleção das Empresas.

- Qual a função específica do Sine Barcarena?

O Sistema Nacional de Emprego-SINE, faz parte das ações do Governo Federal, não é uma especificidade de Barcarena, portanto, a principal função do SINE é a intermediação de mão-de-obra, que consiste em uma série de etapas, que tem como finalidade realizar o cruzamento de perfil dos trabalhadores cadastrados com o perfil das vagas captadas junto aos empregadores/empresas. Além disso, o SINE encaminha o trabalhador para o processo de qualificação e realiza habilitação do Seguro desemprego.

- Ano passado o Sine tinha a meta de mil pessoas capacitadas, conseguiu atingir? E para este ano?

Sim, em 2022 foram 1145 pessoas capacitadas, ofertamos quase 2 mil vagas de cursos profissionalizantes. E para este ano temos previsto uma média de 2000 ofertas de vagas em cursos profissionalizantes.

- Quais as principais demandas profissionais em Barcarena?

Barcarena é um polo diversificado e a demanda profissional ocorre de acordo com o período e processo realizados dentro das empresas. Entretanto, a área industrial é predominante, nos últimos três meses as vagas mais demandadas foram: Eletricista de instalações, Encanador Industrial, Soldador, Operador de Máquinas em Geral, Técnico de Segurança do Trabalho, Almoxarife, Mecânico Montador e Motorista de Caminhão.

- Qual a principal dificuldade das empresas para contratar em Barcarena?

O que dificulta o processo de contratação é a urgência em que as empresas necessitam da mão de obra. Temos buscado ferramentas para que a comunicação das empresas com o SINE seja com bastante antecedência, de forma a realizarmos as devidas ações necessárias para que seja encaminhado o profissional com o perfil do qual desejam.

- Quais as capacitações que estão/serão oferecidas pelo Sine este ano em Barcarena?

Temos em andamento duas turmas de confeitaria, mecânico de motocicleta e almoxarife. Entre as principais capacitações que serão realizadas está o curso de operador de logística portuária, Almoxarife, Pedreiro, Mecânico de Motocicleta, Operador de Máquinas, Confeitaria, Informática Básica e Avançada, Assistente Administrativo e Contábil, entre outros.

- Como a pessoa interessada deve se inscrever?

As inscrições são realizadas de forma presencial, na Secretaria de Trabalho e Emprego em Barcarena Sede e Vila dos Cabanos. As divulgações para as inscrições são realizadas em nossas redes sociais e sites oficiais, com informações sobre o curso ofertado, público-alvo, data e horário.

- Secretária, nas redes sociais muitas pessoas suscitam dúvidas sobre a carta emitida pelo Sine para que a pessoa leve até a empresa. Algumas pessoas informam que ao chegarem na empresa, a vaga já foi preenchida em muitos casos. O que a Sra. Pode explicar para essas pessoas e como proceder nestes casos.

Encaminhamos o trabalhador para um processo de seleção, e é dever da empresa realizar a entrevista e as demais técnicas para a escolha do profissional. Se a vaga já estava preenchida, não havia necessidade de realizar um processo por meio do SINE. Portanto, se isso ocorre, está errado. A nossa orientação é que, nesses casos o trabalhador retorne imediatamente ao Sine e informe a coordenação sobre o ocorrido. Dessa forma conseguimos identificar as empresas, para que possamos fazer as devidas tratativas.