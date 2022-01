Seduc divulga resultados do Encceja na segunda-feira (10/01)

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) divulga nesta segunda-feira (10) o resultado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2021, que é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em parceria com o órgão estadual e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA). A avaliação garante, desde 2002, a emissão do certificado e declaração de proficiência a pessoas que buscam concluir e comprovar os ensinos fundamental (acima de 15 anos) e médio (a partir de 18 anos). As informações são da Agência Pará.

Elieth Braga, secretária de Educação do Pará, ressalta que o Encceja é uma oportunidade ímpar para aqueles que desejam concluir os estudos e reforça o compromisso do Governo do Estado com a educação pública. “É uma forma de garantirmos aos estudantes o acesso a diversos programas, como o Enem Pará e até mesmo o ensino superior. O Governo do Pará segue investindo na educação pública como um instrumento transformador e inclusivo na vida das pessoas”, enfatiza.

O exame é uma alternativa para aquelas pessoas que, em algum momento da vida escolar, não puderam concluir os estudos, seja por motivo de trabalho e outras questões pessoais. A coordenadora de Educação de Jovens e Adultos da Seduc, Ilka Oliveira, destaca outro benefício do Encceja: "Essa formação é muito importante para o trabalhador que precisa desses comprovantes para alcançar a sua entrada no mercado de trabalho. Neste sentido, a Seduc disponibilizou cinco centros, localizados em Abaetetuba, Belém, Marabá, Santarém e Xinguara, que estão autorizados a emitir essa certificação, dessa forma ampliando as oportunidades para aqueles que buscam o mercado de trabalho e precisam da documentação escolar”, destacou.

A quem se destina o Encceja?

Jovens e adultos residentes no Brasil ou no exterior que, por algum motivo, não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos em idade apropriada, e que atendam aos requisitos da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 podem realizar o Encceja. É necessário que os interessados tenham, no mínimo, 15 anos completos na data de realização das provas, para quem deseja a certificação do ensino fundamental. Para a certificação do ensino médio, os candidatos precisam ter no mínimo 18 anos completos na data das provas. Para as inscrições é necessário ter CPF, emitido pela Receita Federal do Brasil.

As avaliações são aplicadas pela manhã e à tarde do mesmo dia, obedecendo aos requisitos básicos estabelecidos pela legislação em vigor, para o ensino fundamental e ensino médio. As datas de provas no Brasil e no exterior são diferentes, o mesmo acontece com as provas das pessoas privadas de liberdade ou de quem cumprem medidas socioeducativas. O exame é composto por quatro provas objetivas, de diversas áreas do conhecimento, cada uma com 30 questões de múltipla escolha e mais uma redação.

Quem optou por receber as declarações pela Seduc, a listagem com os candidatos aptos estará disponível na segunda-feira (10), no site da secretaria. Após a divulgação, os selecionados poderão se dirigir ao Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja) mais próximo do seu município, com um comprovante que será gerado também no site da instituição, e um documento oficial com foto, para que as certidões sejam emitidas.

Confira em quais unidades a documentação poderá ser expedida presencialmente

Ceeja Abaetetuba - Profª Maria Oscarina Silveira - Rua Jairlândia, s/n, bairro Algodoal. Telefone: (91) 3751-1009

Ceeja Belém - Profº Luiz Octávio Pereira - Rua Deodoro de Mendonça, s/n, bairro São Brás. Telefone: (91) 3249-6070.

Ceeja Marabá - Profª Tereza Donato Araújo - Rodovia Transamazônica (Agrópolis do Incra), s/n, bairro Amapá. Telefone: (94) 3324-2717.

Ceeja Santarém - Avenida Brasília, s/n, bairro Santíssimo. Telefone: (93) 3523-1040.

Ceeja Xinguara - Profª Violeta Refkalefsky Loureiro - Rua Brasil, s/n, bairro Centro. Telefone: (94) 3426-1856.