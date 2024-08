Saúde: Pará tem registrados 74 casos de Febre Oropouche

O Brasil enfrenta um surto de Oropouche, com mais de 7 mil casos confirmados este ano, incluindo três mortes, que são as primeiras no mundo. No Pará, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que “até 31 de julho deste ano, foram registrados 74 casos de Febre Oroupuche no Pará”.

Ainda de acordo com o órgão, para combater a doença a Sespa tem realizado cursos de manejo técnico para diagnóstico diferenciado, reuniões de orientação nos municípios e, ainda, coleta de vetores para investigação.

Nesta sexta-feira (02/8), o Ministério da Saúde (MS) confirmou um caso de óbito fetal causado por transmissão vertical de febre do Oropouche, que acontece quando o vírus é passado da mãe para o bebê, durante a gestação ou no parto.

VEJA MAIS

De acordo com a Agência Brasil, uma grávida de 28 anos de idade, que estava na 30ª semana de gestação, veio a óbito no estado de Pernambuco.

Segundo o ministério, continuam em investigação oito casos de transmissão vertical de Oropouche: quatro em Pernambuco, um na Bahia e três no Acre.

“Quatro casos evoluíram para óbito fetal e quatro casos apresentaram anomalias congênitas, como a microcefalia. As análises estão sendo feitas pelas secretarias estaduais de saúde e especialistas, com o acompanhamento do Ministério da Saúde, para concluir se há relação entre Oropouche e casos de malformação ou abortamento”, disse a pasta.

Até o dia 28 de julho foram registrados 7.286 casos de Oropouche, em 21 estados brasileiros: Amazonas, Rondônia, Bahia, Espírito Santo, Acre, Roraima, Santa Catarina, Pernambuco, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Ceará, Piauí, Maranhão, Mato Grosso, Amapá, Paraná, Tocantins, Sergipe, São Paulo e Paraíba. A maioria dos casos foi registrada no Amazonas e em Rondônia. Até o momento, um óbito em Santa Catarina está em investigação.

Os dois primeiros óbitos pela doença no país foram confirmados na semana passada. Os casos são de mulheres do interior do estado da Bahia, com menos de 30 anos, sem comorbidades, mas que tiveram sinais e sintomas semelhantes a um quadro de dengue grave.

ENTENDA

A febre Oropouche é uma arbovirose, doença causada por vírus transmitidos por mosquitos. Além dos seres humanos, podem ser infectados os animais silvestres como macacos e aves.

O seu contágio em humanos ocorre principalmente pela picada do mosquito Culicoides paraensis, conhecido como maruim ou mosquito-pólvora.

De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas apresentados são parecidos com os da dengue e da chikungunya, como febre de início súbito, dor de cabeça, dor muscular e dor nas articulações. Além disso, é possível apresentar tontura, dor atrás dos olhos, calafrios, fotofobia, náuseas e vômitos também são relatados.

Ainda não existe tratamento específico, porém os sintomas são tratáveis com o uso de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios.