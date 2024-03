Maruim: Cidade brasileira decreta situação de emergência por infestação do inseto

A Prefeitura Municipal de Luiz Alves, em Santa Catarina, decretou estado de emergência, nesta quinta-feira (27), por infestação do inseto Maruim. De acordo com o órgão, o alto número tem afetado a rotina da população nas áreas rurais e urbanas. Ainda segundo a Prefeitura Municipal, a cidade possui uma extensa área agrícola e o descontrole do maruim tem tornando o manejo de alimentos mais difícil nesses espaços. Até o momento, nenhuma solução foi encontrada.

O Maruim, diferente de outros mosquitos, não pode ser combatido com produtos defensivos ou repelentes. “Têm interferido em nossa saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pedimos socorro e tentaremos ao máximo investir em possíveis soluções para esse problema [...] Estamos dialogando e buscando alternativas para buscar controlar essa infestação que tem se agravado muito esse ano”, explica o prefeito de Luiz Alves, Marcos Veber.

Nas imagens compartilhadas pelos moradores, é possível ver a pele avermelhada, com alergia e inchada nas áreas picadas pelo mosquito. Uma das alternativas usadas é usar calças e fechar as casas no final do dia.

Controlador Bioativo

Em 2019, a Prefeitura de Luiz Alves iniciou uma pesquisa visando o controle biológico para o problema. Um ano depois, o Controlador Bioativo do Maruim foi distribuído gratuitamente pela primeira vez no município. De acordo com a Prefeitura, devido à dificuldade enfrentada para aplicação do produto, ele não tem tido a eficácia esperada. Neste ano, o Maruim saiu da área rural e chegou na urbana, atrapalhando a qualidade de vida dos moradores, o que levou a cidade a decretar situação de emergência.

