Santarém tem baixa procura para segunda dose da vacina contra a covid-19

Dados divulgados hoje, 7 de dezembro, pela Prefeitura Municipal de Santarém, no oeste do Pará, mostram que 150.774 pessoas tomaram a segunda dose contra a covid-19, e, em contrapartida, 232.207 tomaram a primeira. O número evidencia que para ter um equilíbrio nos dados atuais de imunização é necessário fazer a cobertura de 81.433 pessoas.

Para atingir a terceira dose a porcentagem de abstinência chega a praticamente 97%. Até o momento, apenas 48,9% da população completou o ciclo de imunização com duas doses e somente 3% tomou a dose de reforço. Atualmente a cidade tem 308.339 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A coordenadora da Atenção Primária em Saúde em Santarém, enfermeira Irlaine Figueira falou sobre a procura pelo imunizante. “Vimos uma resistência para procura da segunda dose, que foi melhorada nas últimas semanas após o anúncio do governador sobre as restrições para quem não está imunizado”, afirmou.

De acordo com a coordenadora, ontem foram vacinadas 3.995 pessoas no arraial de Nossa Senhora da Conceição que está sendo realizado na cidade.

A vacinação segue sendo ofertada para todos que estão aptos a receber todas as doses do imunizante. Nos pontos de vacina é possível perceber o número baixo de pessoas nas filas. As doses estão disponíveis para a faixa etária de 12 anos ou mais.

Os prazos para a segunda dose do imunizante varia de acordo com o fabricante. A Coronavac pode ser aplicada de 14 a 28 dias. A Astrazeneca é de 60 a 90 dias. O intervalo da Pfzer é de 21 dias. A dose de reforço pode ser aplicada em pessoas acima de 18 anos que tomaram a segunda dose há cinco meses e imunossuprimidos 28 dias após a segunda dose.

A Secretaria de Saúde do Município está com pontos itinerantes de vacinação dentro das escolas, veja:

No dia 10 de dezembro - no Santíssimo, no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) das 08h às 16h. Outro ponto é no bairro Santa Clara, na Escola São Francisco, das 08h às 16h.