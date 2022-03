Santarém realiza 'Drive Noturno' de vacinação neste sábado

Adultos e crianças podem se vacinar contra a covid-19 neste sábado (5), em Santarém. O “Drive Noturno” será realizado a partir das 18h e vai até as 21h, na Prefeitura da cidade.

A primeira dose estará sendo aplicada em crianças de 5 a 11 anos e a partir dos 12 anos de idade em diante. Adolescentes a partir de 12 anos e adultos também poderão tomar a segunda dose, se já estiverem em tempo, de acordo com a carteira de vacinação.

A terceira dose estará sendo oferecida a pessoas a partir dos 18 anos, quatro meses após a segunda dose. Já o público imunocomprometido poderá tomar a quarta dose, desde que tenha completado as três primeiras aplicações há, no mínimo, quatro meses.

Todos devem comparecer ao ponto de vacinação com o CPF, Carteira de vacinação (quem já passou da primeira dose) e cartão do SUS. Crianças devem estar acompanhadas de responsável legal (que apresentará documento de identificação com foto) e não podem ter tomado outra vacina há, no mínimo, 15 dias.

Serviço:

Drive Noturno de vacinação

Data: 5 de março

Horário: das 18h às 21h

Local: Prefeitura de Santarém, Av. Dr. Anísio Chaves, 853.