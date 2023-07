Santarém: pacientes da observação pediátrica da UPA 24h participaram de ação de pintura

Sete pequenos guerreiros, cujas jornadas se encontram entre medicações e internações, foram transportados para um universo onde eram apenas crianças, na manhã desta quarta-feira, 19. Embalados por melodias infantis, eles pintaram desenhos com aquarelas e lápis de cor. A ação é parte do projeto “UP! Ações Humanizadas”, inaugurado hoje na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, de Santarém, no Oeste do Pará.

Daniele dos Santos Campos, mãe do pequeno Raylan, de apenas dois anos, foi surpreendida ao ver o filho chorar, não de dor ou desconforto, mas por não querer ir embora.

"Foi muito bom entretê-lo e, surpreendentemente, ele chorou pela primeira vez porque queria ficar aqui brincando, se divertindo, mas ninguém gosta de ficar em hospital", disse ela, com um sorriso.

O momento também serviu para a socialização das crianças, que se sentaram ao redor de uma mesa improvisada para conversar, pintar e compartilhar suas obras de arte uns com os outros. Os pais e os colaboradores do setor participaram de uma sessão de alongamentos conduzida pela equipe de estagiários de fisioterapia, proporcionando um momento de relaxamento e descontração.

Gustavo Antônio Tavares, estagiário de fisioterapia, que ajudou a organizar a ação, enfatizou a importância dessas iniciativas humanizadoras para a formação de profissionais mais empáticos e dedicados ao bem-estar dos pacientes.

"Ao proporcionarmos momentos como esses para as crianças, não estamos apenas tornando a estadia delas na UPA mais agradável, estamos aprendendo sobre a importância da humanização no atendimento", destacou Gustavo.

Ao final da atividade, as pequenas obras de arte ganharam vida própria, formando um varal de desenhos coloridos que enfeitou o local.

Rodolfo Santos, gerente da UPA, também ressaltou a importância dessas ações humanizadas.

"É fundamental proporcionar um ambiente acolhedor aos nossos pacientes, que vai além do mero tratamento médico. Ações como essa não somente aliviam o estresse do ambiente hospitalar para essas crianças, como também reforçam nosso compromisso de cuidar dos nossos pacientes com empatia e compaixão".