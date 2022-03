Santarém: Nível do Rio Tapajós está 23 centímetros abaixo da grande cheia de 2009

A cheia do Rio Tapajós em Santarém, no oeste do Pará, está 23 centímetros acima da registrada no ano de 2009, nesse mesmo período do ano. Nesta terça-feira, 1º de março, a régua da Agência Nacional das Águas (ANA), instalada no porto da Companhia Docas do Pará (CDP), marcou 6,17 metros. O registro histórico da régua mostra que nessa mesma data no ano de 2009 o nível do rio estava em 6,40 m.

De acordo com a Coordenadoria de Defesa Civil (Comdec) de Santarém, este é o maior volume registrado desde as últimas cheias na cidade, que aconteceram no ano de 2014 e 2009. No ano de 2009, quando foi registrada a maior cheia em Santarém, o nível do rio nesta data marcava 6, 40 m, abaixo 23 cm que este ano. A cota de alerta no município é de 7,10m.

A previsão é que as fortes chuvas continuem intensas na região. O CPTEC − Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos prevê um volume de chuvas muito acima do normal na região oeste do Pará.

Segundo a especialista em climatologia, Carol Castro, março promete muita chuva.“Tudo indica uma maior probabilidade de chuva na região. Esse trimestre é o mais chuvoso”, afirmou a meteorologista.