Santarém: Motociclista fica ferido após colidir com ônibus

Um motociclista teve fratura no fêmur e tornozelo após colidir com a lateral de um ônibus na manhã desta segunda-feira (27), no cruzamento da avenida Curuá-Una com a Álvaro Adolfo, em Santarém, oeste do Pará. Ele foi levado para atendimento no Hospital Municipal. Câmeras de segurança flagraram o momento da colisão entre os veículos que aconteceu por volta das 05h20.

Nas imagens é possível ver que o ônibus seguia pela avenida Curuá-Una, quando foi atingido na lateral pelo motociclista que trafegava pela Álvaro Adolfo, em alta velocidade, indo parar embaixo do coletivo.

De acordo com com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionado para atender a ocorrência, a vítima estava consciente e orientada, apresentava sinais de embriaguez, e teve fratura no membro inferior esquerdo, sendo no fêmur e tornozelo.

Em nota, o Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) informou que o homem recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para o centro cirúrgico.