Prefeitura de Santarém cria ciclofaixa paralela a piso tátil e causa polêmica; entenda

A implantação de uma ciclofaixa para ciclistas em cima da orla do município de Santarém, oeste do Pará, tem causado polêmica entre os moradores. Isso porque, ela segue paralela ao piso tátil e chega a fazer sobreposição com a sinalização que é usada para guiar deficientes visuais. A obra foi iniciada no dia 28 de abril e já está em fase de conclusão. A Redação Integrada de O Liberal ouviu o presidente da comissão dos direitos da pessoa com deficiência da OAB, bem como um urbanista especialista em processos construtivos que afirmaram que a obra está em desacordo com a norma de acessibilidade.

O presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Santarém, Railton Sarmento, apresentou um pedido de esclarecimento a prefeitura sobre a obra que, segundo ele, fere os direitos da pessoa com deficiência.

O representante das pessoas com deficiência, afirmou ainda que um documento deve ser entregue para a Secretaria municipal de infraestrutura (SEMINFRA) pedindo a adequação do espaço, tendo em vista que a circulação de bicicletas na calçada pode oferecer risco para as pessoas com deficiência.

“De acordo com as normas da ABNT naquilo que diz respeito a questão da mobilidade, acessibilidade, a obra vem transgredindo algumas regras, principalmente no que diz respeito as pessoas com deficiência e até mesmo os demais pedestres”, enfatizou o presidente da comissão.

Railton afirma também que em momento algum o conselho da pessoa com deficiência do município foi consultado a respeito da ciclofaixa, o que ele considera necessário.

A Lei Municipal 20.506/2018 destaca como um dos requisitos específicos que o projeto da sinalização tátil direcional no piso deve “considerar todos os aspectos envolvidos no deslocamento de pessoas com deficiência visual, como fluxos de circulação de pessoas e pontos de interesse" determinando ainda que a marcação de acessibilidade deve "seguir o fluxo das demais pessoas, evitando-se o cruzamento e o confronto de circulações".

Ciclofaixa sobrepõe piso tátil (Andria Almeida)

Especialista afirma que ciclofaixa está em desacordo com a norma de acessibilidade da ABNT

De acordo com o urbanista especialista em processos construtivos, José Abreu, a ciclofaixa está em desacordo com a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 16537:2016, que trata sobre acessibilidade.

“A norma estabelece que o deslocamento tem que ser seguro, e caso haja mudança na direção deve haver sinalização no piso tátil de alerta ou direcional”, relatou.

Ainda de acordo com o especialista, a distância mínima entre o piso tátil e a circulação de pessoas e obstáculos deve ser de, pelo menos, 1,5 m dos dois lados. “Você não consegue fazer uma travessia ou andar lado a lado com uma bicicleta sem saber se vai haver uma situação de perigo. As distâncias e cruzamentos são incompatíveis. Tem situações em que a ciclofaixa está na distância de 30 cm, 60 cm do piso tátil ou ainda seguindo paralelo a ele. Isso não pode acontecer”, enfatizou.

A explicação se pauta também no sentindo de dizer que a velocidade da bicicleta pode causar algum acidente com o deficiente visual, pois sem a sinalização adequada ele pode não conseguir ter a exata noção do perigo que enfrenta. “O deficiente visual tem que necessariamente caminhar próximo as pessoas, até porque aspira um certo cuidado e não ao lado das bicicletas onde não só os deficientes, mas todos as outras pessoas ficam expostas a acidentes ou a necessidade de desvio rápido. A ciclofaixa acaba sendo perigosa e conflitante com o quesito de segurança da norma de acessibilidade”, afirmou ele.

O urbanista afirma que só o requisito da segurança que não é mantido, já é necessário para concluir que a ciclofaixa e o piso tátil são conflitantes na forma como estão instalados na orla da cidade.

Sobre o ponto onde a ciclofaixa cruza o piso tátil, o especialista afirmar que não há possibilidade de manter as duas opções sobrepostas.“Não tem como sinalizar as duas coisas porque elas são conflitantes, tem que retirar uma ou outra de cima, elas não podem cruzar e nem caminhar juntas, pois elas são incompatíveis”, explicou.

O especialista aponta que o certo seria retirar o piso tátil de onde ele está e colocar do outro lado da orla onde passam as pessoas, “o que não pode é ficar como está que acaba isolando o piso tátil e ciclofaixa sendo que eles são conflitantes”, enfatizou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou o posicionamento da prefeitura sobre a obra, mas ainda não obteve retorno.