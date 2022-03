Santarém: Confira a programação das homenagens no mês da Mulher

O Dia Internacional das Mulheres é tradicionalmente comemorado no dia 8 de março, no entanto o mês é totalmente dedicado a elas com a realização de várias homenagens. Em Santarém, no oeste do Pará, acontecem palestras, oficinas e piquenique em vários órgãos públicos e privados, uma programação extensa que segue até o dia 23.

Uma das instituições que preparou atividades diferentes para a data especial foi a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), através do Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher - Maria do Pará.

A programação traz o tema "Mulher, símbolo de força e determinação, por isso merece amor e valorização", e conta com atividades de orientações a respeito das diversas formas de violência e com a apresentação da banda do Terceiro Batalhão de Polícia Militar.

“Esse é o início de uma programação que traz a importância da valorização de nós mulheres que cada vez mais avançamos conquistando novos espaços, estamos também avançando dando um basta nas violências vivenciadas. Agradecemos as parcerias de toda a rede de proteção e prevenção à violência contra a mulher. E que as mulheres saibam que não estão sozinhas”, observou, Celsa Brito, secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social.

A delegada da Mulher, Andreza Souza, enfatizou a importância das vítimas conhecerem os direitos que possuem. “Tomar conhecimento dos direitos é o primeiro passo para a gente conseguir um efetivo combate à violência doméstica. E o trabalho da rede é fundamental”, salientou.

A Assessoria de Políticas Públicas para Mulheres, Conselho Municipal da Condição Feminina, Vara da Violência Doméstica, Delegacia da Mulher (Deam), Polícia Militar (PM), Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil/Subseção Santarém e Abrigo Estadual para as Mulheres - Seaster também participam das ações.

Projeto “Costurando Histórias” é realizado em Alter do Chão

O projeto “Costurando Histórias” tem o foco em homenagear as mulheres e iniciou uma atividade na quinta-feira (3) que segue até o dia 23 de março.

A ação está sendo desenvolvida na Vila Balneária de Alter do Chão, onde existe muitas mulheres vítimas de violência doméstica.Durante a realização do projeto, por meio da costura de uma colcha de retalhos, as mulheres têm a oportunidade de buscar atendimento e apoio psicológico.

A ideia da colcha de retalhos é mostrar que cada mulher constrói sua história, pedaço por pedaço. A coordenadora do Cras Alter do Chão, Josimara Damasceno, explica que a atividade é mais profunda do que parece.

“É como se ela estivesse contando um pouquinho da história. Se ela viveu, se conhece alguém, se denunciou, como conseguiu superar, as formas de denúncia, tudo como forma de prevenção”, contou a coordenadora.

Confira a programação das homenagens

Terça-feira- 08/03

Ação: Palestra sobre direitos das Mulheres.

Hora: 9h

Local: Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais a

Organização e Parceria: Centro Maria do Pará

Ação: Dia D, Ação valoriza mulher

Hora: 13h

Local: Auditório do Restaurante Popular.

Organização/Parceria: Semtras e Profissionaliza

Quarta-feira- 09/03

Ação: Oficina de capacitação (Ponteira de Caneta em flores de EVA)

Hora: 13h

Local: Auditório do Restaurante Popular

Organização/Parceria: Centro Maria do Pará

Quinta-feira - 11/03

Ação: Seminário sobre os direitos da Mulher

Hora: 13h

Local: Auditório do Restaurante Popular.

Organização/Parceria: Centro Maria do Pará, Deam, OAB e Rotary Club.

Sexta-feira- 15/03

Ação: Palestra sobre prevenção à violência doméstica na Associação de pessoas com deficiência visual.

Hora: 9h

Local: Adevibam

Organização/Parceria: Centro Maria do Pará e Adevibam

Sábado - 16/03

Ação: Ação de Saúde com atendimento médico, enfermagem, nutricionista e orientação sobre higiene bucal.

Hora: 8h

Local: Auditório do Restaurante Popular.

Organização/Parceria: Centro Maria do Pará, Semsa e UEPA.

Quarta-feira - 23/03

Ação: Piquenique social com danças regionais.

Hora: 16h

Local: Parque da Cidade

Organização/Parceria: Centro Maria do Pará.