Santarém apresenta a primeira edição do Festival de Teatro do Tapajós

Será realizado no município de Santarém, oeste do Pará, a primeira edição do Festival de Teatro do Tapajós. O evento que será no período de 7 a 16 de fevereiro deste ano na Casa da Cultura, pretende fomentar o teatro amazônico com oportunidade de mostrar o fazer cênico de forma competitiva, além de endossar o aprendizado na introdução teatral, com a formação de novos atores, diretores e produtores culturais. Para esta edição, 10 espetáculos foram selecionados, desses, 8 vão concorrer a prêmios e dois se apresentam como convidados; quatro estados brasileiros compõem os grupos cênicos. Os ingressos são gratuitos e serão disponibilizados 1h antes das apresentações.

Segundo a organização do evento, o objetivo do FestTeatro é proporcionar experiências dos fazeres e saberes em uma verdadeira imersão artística, de encontros com a comunidade amazônica.

Idealizada pela dupla de fazedores de cultura de Santarém, Elizangila Dezincourt e Elder Aguiar, por meio do Grupo Olho D’água, o evento tem o patrocínio de uma concessionária de energia do Pará, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Durante os 10 dias de Festival haverá tradução simultânea em LIBRAS e Audiodescrição, ampliando ainda mais o público, a fim de contribuir diretamente para a formação de plateia. Além disso, o evento conta com um grupo de jurados de notória experiência.

“Queremos oportunizar a toda comunidade local o acesso gratuito a espetáculos teatrais de várias regiões da Amazônia e algumas outras partes do país. E isso só seria possível com apoio de algumas empresas e principalmente o patrocínio exclusivo de uma concessionária de energia que valoriza a cultura, que nos deu a certeza que estamos no caminho certo, ao buscar transformar Santarém em um território de artes”, agradeceu Elder Aguiar.

O Festival consiste em um evento competitivo com premiação para as melhores montagens cênicas, concorrendo a prêmios em dinheiro nas categorias de Melhor Espetáculo (R$4.000,00), Melhor Direção (R$2.000,00), Melhor Ator (R$1.500,00), Melhor Atriz (R$1.500,00), Melhor Figurino (R$1.000,00), Melhor Cenário (R$1.000,00) e Melhor Sonoplastia (R$1.000,00).

De acordo com o superintendente da distribuidora de energia, Brunno Margato, a empresa tem se destacado como visionária, tanto no âmbito social, quanto na área da cultura. “Esse nosso incentivo tem fortalecido o setor com o envolvimento cada vez mais da população que tem a oportunidade de compartilhar a riqueza cultural da região, e de vários Estados brasileiros, ao mesmo tempo que engrandece o setor econômico do município", comemora.

Dos 10 espetáculos escolhidos, oito estarão na Mostra competitiva e dois atuam como convidados, com participações de cias de teatro das cidades de Santarém, Belém, Manaus, Macapá e Goiânia.

Veja a programação:

Dia: 07.02

Início: 20h

Espetáculo Convidado: Desimpério

Projeto Iurupari – Grupo de Teatro da Universidade Federal do Oeste do Pará – (Santarém)

Recomendado: maiores de 14 anos

Dia: 08.02

Início: 20h

Espetáculo: Exagero Total

Grupo de Teatro FACES (Santarém-PA)

Recomendado: maiores de 12 anos

Dia: 09.02

Início: 20h

Espetáculo: Cauré: O Espírito do Tempo e a Cuia-do-Destino

Grupo Teatral Kauré (Santarém - PA)

Recomendado: maiores de 10 anos

Dia: 10.02

Início: 20h

Espetáculo: Amazônia na Mala

Ator – Kadu Santoro (Belém - PA)

Para todas as idades

Dia: 11.02

Espetáculo Narrativo: O Sarau do Feupuudo

Ator – Marcos Efraim (Manaus - AM)

Recomendado: maiores de 10 anos

Dia: 12.02

Espetáculo: Circo e Carimbó

Cia de Circo Nós Tantos (Belém - PA)

Para todas as idades

Dia: 13.02

Início: 20h

Espetáculo: Divinas Cabeças

Coletivas Xoxós (Belém - PA)

Recomendado: maiores de 12 anos

Dia: 14.02

Espetáculo: Tucumã & Buriti – As Brocadas do Tarumã

Grupo Jurubebas de Teatro (Manaus - AM)

Recomendado: maiores de 10 anos

Dia: 15.02

Espetáculo: Chica Fulô de Mandacaru

Cia Casa Circo (Macapá - AP)

Recomendação: maiores de 14 anos

Dia: 16.02

Início: 20h

Espetáculo Convidado: Balanço

Teatro GTI (Goiânia)

Recomendado: maiores de 16 anos

Além das apresentações, o Festival promoverá vários workshops formativos de teatro como “expressão corporal”, “empreendedorismo cultural”, “técnica vocal”, entre outros que estarão acontecendo paralelamente, entre os dias 7 e 17 de Fevereiro, no Theatro Victória, no período da tarde. Mais detalhes no site https://festeatrotapajos.com.br/ ou siga o instagram @grupoolhodagua_.EATRO