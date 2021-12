Santa Luzia é saudada com procissão na Cabanagem nesta segunda (13)

No Dia de Santa Luzia, padroeira dos olhos, da visão, nesta segunda-feira (13), devotos foram às ruas do bairro da Cabanagem, para, em procissão, saudar e agradecer por graças obtidas mediante a intercessão da santa. No começo da noite, uma procissão de fiéis percorreu vias e espaços do bairro até a igreja da paróquia na rua Bragança. Na chegada da imagem, foi celebrada missa solene, a cargo do padre Raimundo Martins Viana. No bairro do Jurunas, houve homenagens a Santa Luzia, a partir da paróquia, na rua dos Pariquis. Nesta igreja foram celebradas missas ao longo do dia, após ter sido realizada uma carreata no domingo (12).

Na Cabanagem, os fiéis seguiram orando e entoando cânticos em louvor a Santa Luzia, coordenados pelo pároco, padre Valdir Gomes da Silva. "Este momento da festividade é muito significativo, porque é quando a gente manifesta essa devoção, esse amor tem por essa santa, em que cada um de nós aprendemos a testemunhar a nossa fé e também para agradecer pelas graças alcançadas dessa santa que é a nossa padroeira", afirmou.

Padre Valdir externou a sua mensagem aos devotos. "Que todos possam se empenhar cada vez mais em externa a sua fé, de vez que o tema da festividade é "Abraçar a missão, almejando a unidade, a exemplo de Santa Luzia". Baseado nisso, que possamos ser missionários verdadeiros e discípulos do Cristo, seguindo o exemplo da santa".

Na chegada da procissão, fiéis registraram o momento e se emocionaram diante da imagem da santa (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Emoção

A comerciante Elza Maria de Almeida, 68 anos, aprecia muito os milagres atribuídos a Santa Luzia. Eu costumo assistir à missa, e hoje (13) é um dia especial para todos", declarou. Já Eunice Coelho, 66 anos, relatou que em 2019 foi diagnosticada com catarata nos olhos e estava para perder a visão. No entanto, ela, trabalhadora da Igreja, se apegou com a santa, e em dezembro, na festividade, foi chamada para fazer a cirurgia. "Com dez dias, fui para a revisão da vista e operei a outra; eu só fiz retirada de carne crescida, e a médica disse que não precisaria mais de catarata, eu fiquei boa, fiquei curada". A missa solene na Paróquia de Santa Luzia do Bom Futuro, na Cabanagem, foi marcada pelas orações dos devotos.