Santa Izabel do Pará anuncia vacinação para pessoas de 35 e 34 anos

A Prefeitura de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, anunciou para esta semana a continuidade da vacinação contra a covid-19 pelo critério de idade. De terça (27) a quinta (29), a 1ª dose será aplicada em pessoas com 35 e 34 anos (completos até o dia 29 de julho de 2021) sem comorbidades. Das 14h às 17h, na ESF Divineia e no Centro de Saúde de Santa Izabel (CESP).

O município também segue aplicando a 1ª dose em gestantes e puérperas acima de 18 anos. Além disso será disponibilizada a 2ª dose da vacina Oxford/Astrazeneca para quem foi vacinado entre 22 e 31 de maio. Também terá 2ª dose na vacina Coronavac para gestantes e puérperas vacinadas em junho.

Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Santa Izabel do Pará. É fundamental ter em mãos a carteira de vacinação, principalmente quem tiver pendência em segunda dose das vacinas Astrazeneca e CoronaVac. As grávidas devem apresentar, também, a carteira de gestante. Puérperas devem apresentar, também, a certidão de nascimento ou declaração de nascido vivo da criança.

Quem for da zona rural, tem a opção de agendar a vacinação na unidade de saúde mais próxima. Pessoas de qualquer lugar do município que possuem impossibilidade ou dificuldades de locomoção devem procurar a unidade de saúde na qual é atendido para solicitar a vacinação domiciliar.

Viviane Batidão é vacinada

Na semana passada, Santa Izabel do Pará aplicou vacinou pessoas de 37 e 36 anos sem comorbidades. Dentre os imunizados, a cantora, compositora e empresária paraense Viviane Batidão. Por meio das redes sociais, ela compartilhou fotos e vídeo com agradecimentos.

"Obrigada a todos os profissionais da saúde q lutaram incansavelmente por todos nós, pra q estivéssemos aqui vivendo esse momento de felicidade, sendo q mts não conseguiram 😔.Obrigada Profissionais de saúde da minha cidade amada Santa Isabel do Pará ,todo meu carinho e respeito", disse a cantora.

Vacinação em Santa Izabel do Pará

Público-alvo:

- 1ª dose para pessoas de 35 e 34 anos sem comorbidades

- 2ª dose da Astrazeneca para vacinados entre 22 e 31 de maio

- 1ª dose para gestantes e puérperas acima de 18 anos

- 2ª da Coronavac para gestantes e puérperas vacinadas em junho

Período: de 27 a 29 de julho

Horário: das 14h às 17h

Locais: Centro de Saúde (CESP) e na ESF Divineia.