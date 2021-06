Santa Casa ganha unidade especializada no atendimento psicossocial de crianças e jovens

Também foi inaugurada, na manhã desta quinta-feira (17), dentro da Fundação Santa Casa de Misericórdia, em Belém, uma unidade da Fundação ParáPaz integrada à Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), da Polícia Civil. O objetivo é promover atendimento da saúde física e psicossocial de crianças e jovens vítimas de abuso sexual ou outros crimes. As informações são da Agência Pará.

O espaço conta com salas e recepção amplas, banheiros adequados para pessoas com deficiência e fraldário. A unidade possui acomodações apropriadas para atendimentos psicossociais, com três salas destinadas à psicologia, duas para o serviço social, uma para a perícia e uma para as especialidades de pediatria e ginecologia.

"Além de cuidar da saúde física e psicológica de crianças e adolescentes, também queremos garantir investigações e elucidações com um olhar psicossocial, para que essas vítimas possam aqui ser assistidas”, afirmou o governador Helder Barbalho durante a cerimônia de inauguração.

O ParáPaz Integrado é o principal serviço público estadual especializado no atendimento às crianças e adolescentes em situação específica de violência sexual e recebe, também, casos encaminhados de outros municípios do Pará, garantindo a defesa e a proteção, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). De janeiro de 2019 a maio de 2021, foram registrados 1.778 atendimentos.