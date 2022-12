Salinas recebe nova orla na avenida Beira-Mar

A nova orla de Salinópolis será entregue pelo Governo do Pará nesta quinta-feira (29). O ato solene contará com a presença do governador do Estado, Helder Barbalho, e do secretário de obras, Ruy Cabral. O objetivo da construção é potencializar o turismo e o desenvolvimento social na região nordeste paraense.

A obra, de 1.200 metros de extensão, recebeu investimento superior a R$ 56 milhões e representa um novo tempo na cidade, que recebe turistas durante todo o ano. A construção do novo espaço era um antigo sonho dos moradores do município, que se lembram da área da antiga pracinha, onde agora será a nova orla.

O espaço estava sofrendo processo de erosão e comprometendo a avenida Beira-Mar, mas agora a realidade será outra, já que a área foi valorizada com o processo de urbanização, segurança e lazer. Além dos moradores, os turistas também serão beneficiados. Por ano, Salinópolis recebe cerca de 900 mil visitantes do estado e do Brasil, além de outros países, principalmente durante as férias escolares, feriados e agora nas festas de fim de ano.

Planejamento

O projeto contemplou a construção do muro de arrimo, quadra de tênis, academia, quadra poliesportiva, pracinha, além de atividades urbanísticas, proporcionando uma nova área de lazer para a população e turistas, mas preservando o traçado original. No local, foram instaladas áreas com quiosques, lanchonetes, academia ao ar livre e parque infantil, além de postes de iluminação noturna, área de contemplação da natureza e escadaria de acesso.