Salinas: mais de 200 filhotes de tartarugas marinhas são soltos na praia do Atalaia

Aproximadamente 205 filhotes de tartarugas marinhas foram soltas na praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste paraense nesta quarta-feira (12). A ação foi realizada pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) e o Projeto de Monitoramento de Desovas de Tartarugas Marinhas (PMDTM).

A liberação dos animais ocorrerá próximo ao bloqueio de veículos instituído pelo Governo do Pará, por meio do Ideflor-Bio, com o apoio dos órgãos de segurança pública. O local fica a poucos metros do 3º atalho de acesso ao principal balneário da costa atlântica paraense.

Há várias semanas os animais estavam acomodados próximo à Unidade de Conservação (UC) do Ideflor-Bio - Monumento Natural do Atalaia, sob os cuidados dos biólogos e monitores do PMDTM.

Atualmente, a Mineral Engenharia e Meio Ambiente executa o PMDTM, que monitora áreas de desova de tartarugas no litoral paraense. O projeto é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Tartarugas foram soltas na praia do Atalaia na tarde desta quarta-feira, 12. (Divulgação / Ideflor-Bio)

Primeira soltura atraiu centenas de espectadores

A primeira soltura deste ano no local ocorreu em 13 junho, e atraiu muitos frequentadores do Atalaia, além de estudantes da rede pública municipal e moradores do entorno. Na ocasião, o público pôde compreender o papel que a UC do Ideflor-Bio desempenha para a manutenção do ecossistema da região.

Desde fevereiro deste ano, o Ideflor-Bio e os órgãos de segurança pública realizam o bloqueio de 3 km da faixa de areia da Praia do Atalaia para a proteção de cinco espécies de tartarugas marinhas: Caretta caretta (tartaruga-cabeçuda), Lepidochelys olivacea (tartaruga-oliva), Chelonia mydas (tartaruga-verde), Eretmochelys imbricata (tartaruga-de-pente) e Dermochelys coriacea (tartaruga-de-couro). Elas utilizam o local para desova e, posteriormente, é o local onde ocorre a eclosão dos ovos.

Preservação

O Monumento Natural do Atalaia é uma UC de Proteção Integral do Ideflor-Bio, criada em 2018 para preservar os ecossistemas de manguezais, restingas e dunas do Atalaia. Este é um dos últimos locais preservados nessa área e que abriga diversas espécies de animais, entre mamíferos e uma rica avifauna residente e migratória, com atenção especial aos períodos de reprodução das tartarugas marinhas que sobem à Praia do Atalaia, no período noturno, para depositar seus ovos.