Ninho com mais de 80 ovos de tartarugas marinhas é descoberto na praia do Atalaia

Um ninho com mais de 80 ovos de tartarugas marinhas foi encontrado por um pescador na última terça-feira (11), na praia da Atalaia, em Salinópolis, litoral paraense. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), os ovos foram encaminhados para um berçário nos arredores da Unidade de Conservação (UC) Monumento Natural do Atalaia (Mona Atalaia).

O procedimento é feito para garantir o crescimento seguro, além de prevenir a destruição dos ovos por pisoteio, esmagamento por veículos ou decorrências da maré. Em média, o período de incubação é em torno de 45 a 60 dias, levando em conta a temperatura ambiente. Segundo informações, quanto mais quente estiver, menos é o tempo de desenvolvimento do embrião.

A área em que os ovos foram encontrados foi bloqueada pelo Ideflor-Bio, com apoio dos órgãos de segurança, para que fosse realizada a transferência dos ovos. Uma equipe do Projeto de Monitoramento de Desovas de Tartarugas Marinhas (PM DTM) realizou a mudança do material para um espaço, no qual abriga 122 ovos desde o dia 22 de abril deste ano.

O acompanhamento é feito pelos biólogos e pesquisadores da Mineral Engenharia e Meio Ambiente, empresa que executa o projeto de desovas das tartarugas, no qual realiza o monitoramento no litoral paraense. “Com o local preservado, sem a interferência humana e dos carros, está aumentando a ocorrência de subida das tartarugas para esse fenômeno natural na parte adjacente à UC Monumento Natural do Atalaia”, afirmou Adriana Maués, técnica em Gestão Ambiental.

Uma nova operação de bloqueio está sendo planejada pelo Ideflor-Bio para o próximo feriado de Corpus Christi, entre 8 até o dia 10 de junho. Durante o período, estão previstas novas ações de conscientização junto aos banhistas e comerciantes do balneário. A operação será em conjunto com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Detran, Polícia Militar, Polícia Civil do Pará (PCPA), além de voluntários do Conselho Gestor do Monumento Natural do Atalaia e do PMDTM.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)