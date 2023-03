Pará: soltura de 4 mil filhotes de tartarugas reúne moradores de Juruti

Os moradores dos arredores da Área de Proteção Ambiental (APA) Jará, em Juruti, município do oeste paraense receberam centenas de visitantes neste sábado (11) para um momento emocionante: soltar cerca de 4 mil filhotes de tartarugas amazônicas à natureza, o maior número em 10 anos de projeto. Além disso, a ação ambiental ganhou ainda mais relevância, pois marcou o lançamento do Plano de Manejo do território, documento que orienta como cuidar, usar e desenvolver o local de forma sustentável. A soltura ocorreu no lago Tucunaré durante um evento aberto ao público, que reuniu aproximadamente 700 pessoas.

O Plano de Manejo da APA Jará é fruto de uma parceria entre a prefeitura, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e a Alcoa Foundation. Os animais foram soltos após meses de trabalho que envolveram coletar os ovos, deixá-los em uma chocadeira artificial construída pela própria comunidade. E, após o nascimento, foi realizado um processo de cuidado para que os filhotes se desenvolvessem em tanques com água até atingir o tamanho necessário para voltar à natureza com mais segurança. Dos quase 4.740 ovos coletados, os moradores da APA soltaram 3.950 filhotes, o que foi considerado uma vitória.

Entre as pessoas que estiveram no momento da soltura, se fez presente a artesã Gelúcia Silva, que levou os filhos de 8 e 10 anos para participar da ação. “É uma oportunidade de mostrar às crianças de forma prática a preservação dos animais. Eu aprendi isso com os meus pais e, agora, estou multiplicando esses conhecimentos para que, no futuro, eles vejam que os antepassados também tiveram o cuidado com a fauna amazônica”, relatou Gelúcia.

O momento foi histórico para os moradores da APA, que começaram soltando 212 filhotes em 2013, quando o projeto Manejo de Quelônios começou no local. O fato foi relembrado com carinho pelo coordenador da iniciativa, Jorge Simão. “É emocionante ver o quanto o projeto cresceu. Isso representa muita dedicação, muito trabalho. É o esforço da comunidade e de muitos órgãos e instituições que nos apoiam”, comemorou Jorge.

Lançamento do Plano de Manejo

Durante o evento, também foi lançado o Plano de Manejo da APA Jará. O documento que conta a história do território, explica as características e estabelece como ele pode ser conservado, usado e desenvolvido de forma sustentável, incluindo um plano de ação até 2026.

“Ele foi construído coletivamente e com muito diálogo entre o poder público, instituições da sociedade civil e do setor privado e dos moradores da unidade de conservação e do município. Processo necessário para que esse plano de ação até 2026 reúna desde o cumprimento à legislação ambiental até o atendimento de demandas dos moradores e a implementação de projetos de desenvolvimento, como iniciativas de turismo”, explicou Regiane Villanova, pesquisadora do Imazon e uma das autoras do Plano de Manejo.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente de Juruti, Nayme Lopes, o documento é importantíssimo para nortear o poder público em relação à gestão da área, que por ser uma unidade de conservação municipal cabe à prefeitura.

Já o morador da APA Júlio Vasquez destaca que o Plano de Manejo também é importante para orientar sobre o uso sustentável dos recursos naturais pelas próprias comunidades residentes e do entorno. “Participamos intensamente da construção do documento não só para a melhoria da nossa área, mas também de todo o município”, afirmou.