Saiba quais ruas do Benguí serão asfaltadas nesta segunda-feira

Cerca de 3,8 quilômetros de alamedas e passagens do bairro do Benguí receberam asfalto novo pelo programa "Asfalto por Todo o Pará". As pavimentações tiveram um custo de aproximadamente R$ 5 milhões e serão oficialmente entregues à população na próxima segunda-feira (28), em evento com a presença do governador Helder Barbalho.

No total, dez vias receberam os serviçios do programa público. Os moradores do canal margem esquerda, canal margem direita, rua 20 de fevereiro, alameda Santa Helena e passagens Santa Rita, Santa Helena, Jader dias, passagem Alegre, Fernando Baía e passagem São Sebastião foram beneficiados com os serviços de drenagem e pavimentação.

"Nós esperamos mesmo que esse asfalto seja entregue, é um direito nosso, há muito tempo convivendo com a lama, vamos ver como vai ficar, diz a moradora Estela Aguiar.

O programa ‘Asfalto para Todos’ foi elaborado no início da gestão do atual governo e é gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento Urano e Obras Públicas (SEDOP), contemplando diversos bairro com serviços de terraplanagem, drenagem, calçada, pavimentação asfáltica e sinalização horizontal.