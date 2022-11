Buracos são riscos diários em vias de Belém

A temporada de chuvas do inverno amazônico se aproxima em Belém, e desde já a população, em especial os condutores de veículos, entre carros de passeio, motos e bicicletas, em particular, já tem uma preocupação: buracos na pista. O acúmulo de águas provoca o surgimento dessas estruturas nas vias públicas, contribuindo para o risco de acidentes, mas também existe o fato de que "bocas de lobo", ou seja, bueiros, sem tampa ou sem o nivelamento devido com a passarela asfáltica, também podem provocar acidentes no trânsito da capital paraense. No bairro do Jurunas, por exemplo, buracos desses dois tipos podem ser encontrados.

Na avenida Bernardo Sayão, entre a Cesário Alvim e a Veiga Cabral, um bueiro virou um buraco no meio da pista e passou a oferecer risco para condutores de veículos e pedestres. O buraco foi sinalizado pela comunidade com uma pernamanca enrolada em um plástico vermelho, funcionando como um alerta para quem transita por aquele trecho.

O buraco mostra-se com água em sua estrutura. Um senhor de 74 anos de idade, que mora nesse perímetro, informou nesta quinta-feira (24) que "esse buraco tem mais de ano aqui". Esse morador preferiu não se identificar, mas disse que há cerca de seis meses um carro passou pelo local "e levou tudo", o que indica o risco para a população. "A Prefeitura olha e vai embora", relatou o senhor.

Antes de se ter a sinalização do buraco, carros costumavam cair no buraco. "Isso é um transtorno para que mora aqui, porque essa água que fica no buraco deveria seguir para o canal da Bernardo Sayão, mas como ele está entupido, fica aí parada", destacou o autônomo Acendino Santos, 60 anos.

Desvio arriscado

Há cerca de quatro meses, uma sequência de três buracos na pista da travessa Carlos de Carvalho com a rua Osvaldo de Caldas Brito, também no bairro do Jurunas, atrapalha a vida de motoristas de carros, piloto de motos e ciclistas, além de pedestres. Tudo porque para se desviar dos buracos, condutores de veículos podem acabar se envolvendo em acidentes.

Na travessa Carlos de Carvalho, motociclistas se arriscam rotineiramente (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

"Já teve colisão de carros provocado pelos buracos", disse um morador sem se identificar. Pilotos de motos, para não caírem nos buracos, acabam deslocando os veículos para os lados e já chegaram até a bater em carros estacionados.

Desnivelamento

Bueiros com tampa mas sem estar nivelados com a pista asfáltica acabam provocando risco de acidentes no cruzamento da Rua Nova com a Timbó, na fronteira dos bairros da Pedreira e Telégrafo. Tudo porque quando os motoristas, motociclistas e ciclistas têm de se desviar deles colocam-se em risco de colidir com outros veículos. Situações semelhantes a essa podem ser encontradas em diversos pontos de Belém.

Esclarecimento

Em Nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que "enviará equipes para verificar todos os pontos nas vias citadas, e posteriormente providenciar os reparos possíveis de acordo com o cronograma de serviços".