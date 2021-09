Saiba quais calouros de 2021 da UFPA podem se inscrever nos auxílios moradia e permanência

Os calouros deste ano da Universidade Federal do Pará (UFPA) poderão se inscrever, a partir desta segunda-feira (13), nos editais de seleção auxílios permanência e moradia. As bolsas são disponibilizadas pela instituição a alunos ingressantes em cursos de graduação que estejam em situação de vulnerabilidade social. Os interessados devem estar vinculados à modalidade extensiva (regular), cursando, prioritariamente, a primeira graduação. As inscrições vão até o dia 7 de outubro.

Ao todo, estão sendo disponibilizados 235 Auxílios Permanência e 65 Auxílios Moradia. O estudante tem a opção de solicitar apenas uma modalidade do auxílio ou os dois, simultaneamente, dependendo das suas necessidades. Discentes indígenas, quilombolas, com deficiência (PcD), estrangeiros e moradores de Casa de Estudantes não poderão solicitar o auxílio, pois podem acessar auxílio específico.

A modalidade permanência não é cumulativo com outros auxílios e/ou bolsas, sejam de origem da UFPA, sejam de outros órgãos governamentais e não governamentais, à exceção dos Auxílios Moradia, Creche, Kit Acadêmico, Pró-Línguas, Inclusão Digital e Taxa Zero. O Auxílio Moradia somente poderá ser acumulado com mais uma modalidade de auxílio ou bolsa, quer seja oriunda da UFPA, quer seja de outros órgãos governamentais e não governamentais, à exceção dos auxílios Creche, Kit Acadêmico, Inclusão Digital, Pró-Línguas e Taxa Zero.

Tanto a modalidade permanência quanto a moradia disponibilizam o valor de R$ 400,00. Na modalidade permanência, o valor é destinado para custo parcial ou integral de despesas com alimentação, transporte e material didático-pedagógico para a realização de atividades acadêmicas.

Na modalidade Moradia, o valor é destinado ao aluno que precisa residir fora da cidade de origem por causa da graduação e não tenha condições de custear o pagamento de aluguel na cidade sede do campus em que estuda e que não resida na Região Metropolitana de Belém nem disponha de vaga gratuita em residência estudantil. O discente aprovado nesta modalidade deverá realizar prestação de contas no período de vigência do auxílio.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site do Sigaest (https://www.sigaest.ufpa.br) com CPF e número de matrícula, clicar em "solicitar esse auxílio" na aba do “Programa Permanência 2021 - modalidades Permanência e Moradia - Calouros (as) ”, fazer o preenchimento completo do Questionário Socioeconômico e anexar a documentação exigida no Edital.

