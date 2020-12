Saiba em quais horários Mosqueiro e Salinas terão maré alta e baixa

Para quem vai pegar estrada ou já está nas praias do Pará para as celebrações de final de ano é importante saber como estará o tempo e a maré para garantir um passeio com segurança e diversão para toda a família.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) divulgou na última terça-feira (29) um boletim apontando a previsão do tempo para a Grande Belém, Nordeste e Centro-Sul do Pará e Marajó e, também, os horários da maré alta para o dia 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2021.

Vale lembrar que os riscos de maré alta são considerados altos para índices a partir de 3 metros e altíssimos para índices acima de 3,5 metros.

Confira:

Mosqueiro

Baixa

Data: 31/12/2020

Hora: 6h23

Altura (m): 0,6

Alta

Data: 31/12/2020

Hora: 11h32

Altura (m): 3,2

Baixa

Data: 31/12/2020

Hora: 17h53

Altura (m): 0,8

Alta

Data: 31/12/2020

Hora: 23h21

Altura (m): 3,5

Baixa

Data: 01/01/2021

Hora: 6h53

Altura (m): 0,6

Alta

Data: 01/01/2021

Hora: 12h02

Altura (m): 3,1

Baixa

Data: 01/01/2021

Hora: 18h34

Altura(m): 0,7

Alta

Data: 01/01/2021

Hora: 23h41

Altura (m): 3,5

Salinópolis

Baixa

Data: 31/12/2020

Hora: 02h30

Altura (m): 0,6

Alta

Data: 31/01/2020

Hora: 08h06

Altura (m): 4,6

Baixa

Data: 31/12/2020

Hora: 14h39

Altura (m): 0,9

Alta

Data: 31/12/2020

Hora: 19h56

Altura (m): 4,8



Baixa

Data: 01/01/2021

Hora: 03h06

Altura (m): 3 0,6

Alta

Data: 01/01/2021

Hora: 08h43

Altura (m): 4,5

Baixa

Data: 01/01/2021

Hora: 15h15

Altura (m): 0,9

Alta

Data: 01/01/2021

Hora: 20h34

Altura (m): 4,8.