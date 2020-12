Sol ou chuva? Confira a previsão do tempo para o feriadão de Ano Novo

Tempo nublado e chuva vão predominar em todo o Pará no primeiro dia de 2021. É o que aponta o boletim da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), divulgado ontem (29), com a previsão do tempo para o fim do ano e início de 2021 na Grande Belém, Nordeste do Pará e Marajó.

Segundo os meteorologistas, o tempo deve ficar quente e abafado na véspera de Ano Novo, na próxima quinta-feira (31), com pancadas de chuvas rápidas e moderadas, que devem ocorrer em áreas isoladas destas regiões, no início da tarde até o começo da noite.

Já na sexta (1º), as condições meteorológicas mudam um pouco, com a predominância de tempo nublado, principalmente no período da tarde. “As chuvas devem ocorrer em forma de pancadas e podem vir acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas ao final da tarde”, alerta o meteorologista Saulo Carvalho.

Em Belém, a temperatura do ar terá máximas de até 34ºC e mínimas de 24ºC no dia 31 e 33ºC de máxima e 23ºC de mínima para o dia 1º de janeiro de 2021.

Para o Baixo Amazonas e Sudoeste do Estado, o tempo será instável na véspera do réveillon que, por consequência, irá favorecer eventos de chuvas. Para a sexta-feira, é esperado um tempo abafado com chuvas leves. Em Santarém, a temperatura do ar será com máximas de até 33ºC e mínimas de 25ºC.

Na região Centro Sul, o sol deve aparecer entre nuvens ao longo de toda a quinta, e as chances de chuva são muito baixas. Para a sexta-feira, é esperada variação de tempo entre parcialmente nublado a nublado, com poucas ocorrências de chuvas na região. Em Marabá, a temperatura do ar será com máximas de até 34ºC e mínimas de 22ºC.