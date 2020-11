Sábado tem movimentação tranquila nas agências da Caixa em Belém

A Caixa Econômica Federal abriu 40 agências em todas as regiões do Pará neste sábado (21), com horário das 8h às 12h, para atender os beneficiários do auxílio emergencial e auxílio emergencial extensão, com saques disponíveis para aqueles que tiveram os benefícios aprovados e nasceram entre abril e maio, dos Ciclos 3 e 4. Apenas na capital, Belém, foram oito agências, nos bairros Batista Campos, Campina, Castanheira, Cruzeiro, Guamá, Parque Verde, Pedreira e São Brás.



Outras três agências do banco foram abertas na Região Metropolitana, como em Ananindeua, nos bairros Centro e Coqueiro; além de uma em Benevides, no bairro Presidente Médici; e uma em Marituba, no Centro do município.



Na unidade da Caixa que fica no cruzamento das avenidas Almirante Barroso e Tavares Bastos, o atendimento seguia bastante tranquilo no final da manhã, com os clientes ficando pouco tempo em filas e saindo rapidamente após realizarem seus saques e sanarem suas dúvidas. “Não tenho tempo durante a semana, pois é bem corrido, com trabalho, faculdade e tudo mais, então, é bem importante pra mim esse atendimento dia de sábado. É bem melhor resolver no sábado, pois é mais tranquilo e fui muito bem atendida”, disse Cintia Neves, que trabalha com os faturamentos de uma empresa.



Em todo Brasil, a Caixa abriu 711 agências neste sábado. Ao fim do dia, a previsão do banco federal era que os valores do auxílio emergencial do auxílio emergencial alcançassem 67,8 milhões de brasileiros, em um montante de R$ 258,2 bilhões e um total de 428,7 milhões de pagamentos.



“Hoje, nem temos mais fila na parte externa, e quem precisa de atendimento, já está dentro do prédio. O foco do atendimento é liberação da senha emergencial, para os nascidos nos meses de abril e maio, e eu acredito que as pessoas têm conseguido acessar o aplicativo Caixa Tem, e por isso, hoje tá tranquilo”, explicou Bruno Moura, gerente de pessoa física na Caixa Econômica.



“Eu creio que esse atendimento dia de sábado é mais uma opção para quem não tempo durante a semana, até porque, o sábado é exclusivo para saque e atendimento desse público, e durante a semana, tem outros atendimentos dos demais clientes, de outros serviços. Então, é uma forma de atender especificamente esse público e evitar aglomerações”, disse o gerente da unidade na Almirante Barroso.