Romaria de Castanhal: na 46ª edição, devotos saem em procissão em louvor à Nossa Senhora de Nazaré

Em celebração à 46ª Romaria de Castanhal, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré saiu em procissão pelas ruas da cidade neste domingo (20), após a alvorada às 6h, da frente da igreja Matriz pela avenida Barão do Rio Branco. A peregrinação segue até a Catedral Maria Mãe de Deus.

A missa campal que antecede a Romaria foi presidida pelo Dom Giuliano Frageni, bispo emérito de Parintins (AM). Centenas de fiéis acompanharam a celebração em frente a catedral. A expectativa da Diocese de Castanhal é de reunir mais de mil pessoas.

O tema da Romaria deste ano é: “Virgem de Nazaré, ensina-nos a adorar e servir” que está em sintonia com o tema da Carta Pastoral 2024, de Dom Carlos Verzeletti. O calendário oficial das homenagens à mãe de Jesus teve início no dia 31 de agosto com as peregrinações da imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelas residências dos devotos marianos.