Resolução do Cofen reforça prescrição de antibióticos por enfermeiros e amplia acesso à saúde no Par

A nova resolução publicada pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), nesta quinta-feira (22), que autoriza enfermeiros a prescreverem antibióticos, não representa uma mudança na prática profissional, mas sim o reforço de uma atribuição já prevista em lei desde 1986. A avaliação é do presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA), Antônio Marcos Freire.

Segundo ele, a Lei nº 7.498/86, que regulamenta o exercício da Enfermagem no Brasil, já assegura aos profissionais a competência para prescrever medicamentos, desde que vinculados a programas de saúde pública e protocolos institucionais. A novidade da resolução está na validação explícita da prescrição de antibióticos, que historicamente gerava dúvidas por ser culturalmente associada à prática médica.

“O que o Conselho Federal fez foi reforçar algo que a lei já previa. Os antibióticos sempre estiveram nesse campo de discussão, e agora há mais segurança jurídica para o enfermeiro exercer essa atribuição, respeitando protocolos e diretrizes técnicas”, explica Freire.

A medida também acompanha uma atualização feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), que passou a incluir o registro profissional de enfermeiros. O sistema monitora a entrada e saída de medicamentos em farmácias e drogarias privadas, o que antes limitava, por uma questão tecnológica, a validação das prescrições feitas por enfermeiros.

De acordo com o presidente do Coren-PA, o enfermeiro pode prescrever antibióticos quando há necessidade clínica e quando a doença ou condição do paciente está contemplada em programas do Ministério da Saúde, com protocolos bem definidos. Esses programas estabelecem critérios como diagnóstico, etiologia, posologia, sinais e sintomas, garantindo segurança tanto para o profissional quanto para o paciente.

“O enfermeiro atua principalmente na Atenção Primária à Saúde, que é a porta de entrada do SUS. Ao se deparar com um quadro clínico que esteja amparado por um protocolo institucional, ele pode, sim, prescrever antibióticos, desde que esteja tecnicamente e cientificamente preparado”, destaca.

Para Freire, a resolução representa um avanço importante no acesso aos serviços de saúde, sobretudo em regiões com escassez de médicos. No Brasil, a Enfermagem reúne mais de 3 milhões de profissionais. No Pará, são cerca de 130 mil, distribuídos em um território extenso e com localidades de difícil acesso.

“Muitas vezes, a única referência de saúde em determinadas comunidades é o enfermeiro. Esses profissionais são qualificados, têm graduação, especialização e, em alguns casos, até pós-doutorado. Essa autonomia não é para engrandecer a profissão, mas para garantir o direito da população ao acesso universal e integral à saúde, princípios do SUS”, afirma.

No estado, a prescrição de antibióticos por enfermeiros já ocorre há anos dentro dos programas de saúde pública, especialmente na Atenção Primária. O que existia, segundo ele, era uma certa insegurança jurídica, que agora tende a ser superada com a nova resolução do Cofen.

O que muda para quem vai às farmácias

Em relação ao atendimento nas farmácias, o presidente do Coren-PA reforça que as prescrições feitas por enfermeiros têm amparo legal e devem ser aceitas. A resistência registrada anteriormente estava ligada à ausência do registro do profissional no sistema da Anvisa, problema que já foi corrigido.

“Não há motivo para negar a um cidadão ou cidadã o acesso a um medicamento prescrito por um enfermeiro. Os farmacêuticos são parceiros na construção de um sistema de saúde mais eficiente, e qualquer dúvida pontual será esclarecida para que o maior beneficiado seja sempre a população”, conclui.