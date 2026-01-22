Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Resolução do Cofen reforça prescrição de antibióticos por enfermeiros e amplia acesso à saúde no Par

O enfermeiro pode prescrever antibióticos quando há necessidade clínica e quando a doença ou condição do paciente está contemplada em programas do Ministério da Saúde

Bruna Lima
fonte

Em relação ao atendimento nas farmácias, o presidente do Coren-PA reforça que as prescrições feitas por enfermeiros têm amparo legal e devem ser aceitas. (Freepik)

A nova resolução publicada pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), nesta quinta-feira (22), que autoriza enfermeiros a prescreverem antibióticos, não representa uma mudança na prática profissional, mas sim o reforço de uma atribuição já prevista em lei desde 1986. A avaliação é do presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA), Antônio Marcos Freire.

Segundo ele, a Lei nº 7.498/86, que regulamenta o exercício da Enfermagem no Brasil, já assegura aos profissionais a competência para prescrever medicamentos, desde que vinculados a programas de saúde pública e protocolos institucionais. A novidade da resolução está na validação explícita da prescrição de antibióticos, que historicamente gerava dúvidas por ser culturalmente associada à prática médica.

“O que o Conselho Federal fez foi reforçar algo que a lei já previa. Os antibióticos sempre estiveram nesse campo de discussão, e agora há mais segurança jurídica para o enfermeiro exercer essa atribuição, respeitando protocolos e diretrizes técnicas”, explica Freire.

A medida também acompanha uma atualização feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), que passou a incluir o registro profissional de enfermeiros. O sistema monitora a entrada e saída de medicamentos em farmácias e drogarias privadas, o que antes limitava, por uma questão tecnológica, a validação das prescrições feitas por enfermeiros.

De acordo com o presidente do Coren-PA, o enfermeiro pode prescrever antibióticos quando há necessidade clínica e quando a doença ou condição do paciente está contemplada em programas do Ministério da Saúde, com protocolos bem definidos. Esses programas estabelecem critérios como diagnóstico, etiologia, posologia, sinais e sintomas, garantindo segurança tanto para o profissional quanto para o paciente.

“O enfermeiro atua principalmente na Atenção Primária à Saúde, que é a porta de entrada do SUS. Ao se deparar com um quadro clínico que esteja amparado por um protocolo institucional, ele pode, sim, prescrever antibióticos, desde que esteja tecnicamente e cientificamente preparado”, destaca.

Para Freire, a resolução representa um avanço importante no acesso aos serviços de saúde, sobretudo em regiões com escassez de médicos. No Brasil, a Enfermagem reúne mais de 3 milhões de profissionais. No Pará, são cerca de 130 mil, distribuídos em um território extenso e com localidades de difícil acesso.

“Muitas vezes, a única referência de saúde em determinadas comunidades é o enfermeiro. Esses profissionais são qualificados, têm graduação, especialização e, em alguns casos, até pós-doutorado. Essa autonomia não é para engrandecer a profissão, mas para garantir o direito da população ao acesso universal e integral à saúde, princípios do SUS”, afirma.

No estado, a prescrição de antibióticos por enfermeiros já ocorre há anos dentro dos programas de saúde pública, especialmente na Atenção Primária. O que existia, segundo ele, era uma certa insegurança jurídica, que agora tende a ser superada com a nova resolução do Cofen.

O que muda para quem vai às farmácias

Em relação ao atendimento nas farmácias, o presidente do Coren-PA reforça que as prescrições feitas por enfermeiros têm amparo legal e devem ser aceitas. A resistência registrada anteriormente estava ligada à ausência do registro do profissional no sistema da Anvisa, problema que já foi corrigido.

“Não há motivo para negar a um cidadão ou cidadã o acesso a um medicamento prescrito por um enfermeiro. Os farmacêuticos são parceiros na construção de um sistema de saúde mais eficiente, e qualquer dúvida pontual será esclarecida para que o maior beneficiado seja sempre a população”, conclui.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

SAÚDE

Resolução do Cofen reforça prescrição de antibióticos por enfermeiros e amplia acesso à saúde no Par

O enfermeiro pode prescrever antibióticos quando há necessidade clínica e quando a doença ou condição do paciente está contemplada em programas do Ministério da Saúde

22.01.26 18h43

OPORTUNIDADE

Museu Goeldi abre vaga para bolsa artística no valor de R$ 18 mil; saiba como se inscrever

Projeto de 21 meses foca em patrimônio, cultura material e sustentabilidade com foco na Amazônia

22.01.26 16h19

ANIVERSÁRIO

Castanhal celebra 94 anos com programação cultural, social e esportiva a partir desta sexta-feira

A comemoração inclui ação cidadania, reinauguração de estádio e show de Viviane Batidão em celebração ao aniversário da cidade

22.01.26 12h04

PARÁ 

Ataques por animais peçonhentos acendem alerta no Pará após caso com criança

Somente em 2025, o Pará registrou 3.605 notificações de acidentes com animais peçonhentos

22.01.26 8h30

MAIS LIDAS EM PARÁ

LISTÃO

Vestibular 2026: saiba quando será divulgado o listão da UFPA

Para esta edição do PS, a Universidade oferta 7.075 vagas, distribuídas entre os diversos campi e cursos de graduação

16.01.26 12h08

LISTÃO UFPA

Listão UFPA 2026: resultado do PS para indígenas e quilombolas será publicado na segunda-feira (19)

Foram ofertadas 382 vagas para quilombolas e 382 para indígenas, divididas nas 191 ofertas de cursos em todos os campi da universidade

16.01.26 12h52

AVALIAÇÃO

Enamed: no Pará, 66,7% dos cursos de Medicina têm desempenho satisfatório

Os resultados foram apresentados pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira (19)

19.01.26 17h40

MATRÍCULAS

Matrículas de novos alunos da rede estadual iniciam nesta segunda (19); veja como se inscrever

Voltas às aulas serão no próximo dia 2 de fevereiro em todo o Pará

19.01.26 11h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda