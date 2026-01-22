Castanhal celebra 94 anos com programação cultural, social e esportiva a partir desta sexta-feira
A comemoração inclui ação cidadania, reinauguração de estádio e show de Viviane Batidão em celebração ao aniversário da cidade
O município de Castanhal, no nordeste do Pará, inicia nesta sexta-feira (23) uma ampla programação cultural e social em comemoração aos seus 94 anos de emancipação política, celebrados oficialmente no dia 28 de janeiro. As atividades são promovidas pela Prefeitura de Castanhal e seguem até o dia 28, na Praça do Estrela, das 8h às 22h.
A programação reúne ações nas áreas de saúde, cidadania, esporte, lazer e cultura, com serviços gratuitos voltados à população. Durante os seis dias de evento, os moradores terão acesso a atendimentos e atividades que reforçam o cuidado, a inclusão social e a valorização da cidadania.
No dia 28 de janeiro, data do aniversário do município, será realizada uma grande Ação Cidadania, com a oferta de diversos serviços à população. Entre eles estão o Cadastro Único, com inclusão e atualização de dados, atendimentos de fisioterapia, emissão do Cartão SUS, testagem rápida, limpeza dentária com distribuição de kits de higiene bucal, sessões de massagem e serviços de embelezamento, como corte de cabelo, design de sobrancelhas e maquiagem.
A ação também contará com orientações psicológicas, distribuição de mudas e atendimentos da Equatorial, ampliando o acesso da população a serviços essenciais em um único espaço.
Entre os destaques da programação comemorativa está a reinauguração do Estádio Maximino Porpino, importante equipamento esportivo do município, além do show da cantora Viviane Batidão, que promete animar o público e marcar as celebrações pelos 94 anos de Castanhal.
Programação
Dia 23 (sexta)
10h - Vernissage "Castanhal e seu cotidiano em aquarela”
Local: hall da prefeitura
18h - vídeo mapping na praça do Cristo c/ apresentação da banda 28 de janeiro
Dia 24 (sábado)
10h - entrega de benefício para os moradores do residencial Girassol II Local: Usina da Paz
15h - Samba no trem (ao lado da Maria Fumaça)
entrega de 2 mil mudas de açai, cacau e castanha-do-pará;
entrega de 200 caixas para produtores de mel;
Dia 25 (domingo)
6h - corrida do aniversário
Dia 26 (segunda)
8h - inauguração do tomógrafo do Hospital Municipal
Dia 27 (terça)
18h - shows na praça do Estrela
Dia 28 (quarta)
8h - passeio ciclístico
