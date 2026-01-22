Capa Jornal Amazônia
Museu Goeldi abre vaga para bolsa artística no valor de R$ 18 mil; saiba como se inscrever

Projeto de 21 meses foca em patrimônio, cultura material e sustentabilidade com foco na Amazônia

O Liberal
fonte

Museu Paraense Emílio Goeldi está com as inscrições abertas para projeto que concederá bolsa artística de R$ 18 mil. (Fábio Costa / O Liberal)

O Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) encerra no próximo domingo (25) as inscrições para uma bolsa artística no valor de R$ 18 mil. A oportunidade, que conta com o apoio da Fundação Getty, integra o projeto “Estudos de patrimônio – Tecnologias sociais, cultura material e sustentabilidade”.

Podem concorrer à vaga graduados em áreas afins às ciências humanas, com pelo menos oito anos de experiência comprovada em pesquisa e atuação artística. Pessoas indígenas terão preferência na seleção; na ausência desses candidatos, a vaga poderá ser remanejada para ampla concorrência.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por e-mail (seccochs@museu-goeldi.br) até as 23h59 (horário de Brasília) do domingo (25).

Detalhes da bolsa e projeto

A chamada pública, lançada em 9 de janeiro de 2026, é resultado do Convênio 01/2025 entre o Museu Goeldi e a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), publicado no Diário Oficial da União em 23 de junho de 2025.

O vínculo do bolsista selecionado terá duração de 21 meses. As atividades serão desenvolvidas presencialmente na Coordenação de Ciências Humanas (COCHS), no Campus de Pesquisa do MPEG, localizado em Belém (PA).

A vaga faz parte do projeto “Museu Goeldi Terra Indígena: arte e sustentabilidade por meio do patrimônio cultural amazônico”, coordenado pela pesquisadora Helena Pinto Lima. A formação em ciências humanas é necessária por representar uma grande área do conhecimento que engloba campos como antropologia, letras e artes visuais.

A pesquisadora Helena Lima detalha que a vaga é para uma pessoa com trajetória consolidada ou em fase de consolidação neste campo, habilitada a se dedicar às pesquisas e à atuação artística junto aos acervos culturais do Museu Goeldi.

As atividades do bolsista selecionado estarão centradas nas coleções culturais da instituição (Arqueologia, Etnologia e Linguística), envolvendo pesquisa, documentação, criação artística, produção acadêmica e técnica, além de ações de disseminação do conhecimento científico atrelado às coleções.

Benefícios Adicionais e Apoio Financeiro

Além da bolsa mensal de R$ 18 mil, haverá um aporte anual de R$ 24,3 mil, dividido em dois repasses. Este valor é destinado à aquisição de insumos essenciais para pesquisa, oficinas, residências artísticas, workshops, equipamentos eletrônicos, publicações, documentação, produção de material didático, deslocamentos de campo e participação em eventos, entre outros.

Como se Inscrever

Os interessados na vaga deverão submeter suas inscrições por e-mail (seccochs@museu-goeldi.br), anexando os seguintes documentos:

  • Plano de trabalho;
  • Portfólio com estrutura livre, em aderência às atividades da bolsa;
  • Documentos pessoais (RG, CPF);
  • Currículo atualizado na plataforma Lattes (candidatos estrangeiros podem apresentar currículo em outro formato acadêmico ou profissional);
  • Plano de comunicação das atividades institucionais relativas à bolsa.

Os candidatos devem observar o formato e a apresentação de cada arquivo, de acordo com o edital.

Pessoas indígenas, que têm prioridade na seleção, devem apresentar uma declaração contendo essa identificação, assinada pela autoridade, liderança local ou pela organização política correspondente ao seu povo de origem. Esses e outros detalhes da seleção devem ser consultados no edital.

Cronograma da seleção

  • 09/01/2026 – Lançamento da chamada e abertura das inscrições
  • 25/01/2026 – Data-limite para submissão das propostas
  • 09/02/2026 – Divulgação do resultado preliminar e selecionados para a próxima fase
  • 10 a 15/02/2026 – Prazo para interposição de recurso administrativo
  • 27/02/2026 – Divulgação do resultado após análise dos recursos administrativos
  • 2-6/03/2026 – Entrevistas dos candidatos
  • 13/03/2026 – Divulgação preliminar das propostas na página do Museu Paraense Emílio Goeldi na internet
  • 20/03/2026 – Prazo para interposição de recurso administrativo
  • 27/03/2026 – Divulgação final das propostas na página do Museu Paraense Emílio Goeldi na internet
