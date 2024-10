Repescagem UFPA: veja a lista dos 161 convocados na 5ª chamada do PS 2024

Um total de 161 estudantes convocados na 5ª repescagem do Processo Seletivo 2024 da Universidade Federal do Pará (UFPA) deve realizar habilitação ao vínculo institucional até o dia 3 de outubro, às 17h, por meio do site Cadastro Online de Calouros (COC). A convocação foi feita na última segunda-feira, 30 de setembro e a habilitação começou na terça-feira (1).

Nesta etapa, o candidato deve entregar a documentação obrigatória, em formato PDF e legível (frente e verso), por meio do preenchimento do sistema. Para acessar o COC, é preciso informar o número de inscrição e o CPF utilizados na inscrição do processo seletivo.

Já na segunda etapa da habilitação, os candidatos que tiverem o vínculo institucional deferido deverão realizar o cadastro no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa) e agendar, por meio do Sistema de Atendimento ao Usuário da UFPA (Sagitta), a apresentação presencial dos seus documentos originais para conferência e análise documental.

Dependendo do grupo de vagas em que foi classificado, o candidato precisará participar de etapas adicionais de habilitação, seja para validação da autodeclaração de pessoa negra (preta ou parda) ou indígena, seja para procedimento de avaliação por Comissão Multiprofissional de Verificação PcD, para candidatos ocupantes de vagas de cotas PcD.

Vagas

Somente os candidatos habilitados que tiverem os seus respectivos vínculos institucionais deferidos estarão aptos à matrícula nas atividades acadêmicas. O número de matrícula poderá ser consultado no Relatório de Candidatos Homologados, Cadastrados e Matriculados no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa), disponível no COC. Após a conferência deste número, é imprescindível que o estudante realize o seu cadastro no Sigaa.

Serviço:

5ª Repescagem do PS 2024 da UFPA

Período de habilitação: até 3 de outubro, às 17h.

Local para primeira etapa de habilitação: https://coc.ufpa.br/coc/