Regata de Nossa Senhora de Nazaré em Maracanã acontece neste domingo (24)

No município de Maracanã, oeste paraense, acontece neste domingo (24/11), na orla marítima, a Regata de Nossa Senhora de Nazaré. O evento que homenageia São Miguel Arcanjo e Nossa Senhora de Nazaré já é tradição na região. A programação tem previsão de início para às 14h e, nesta edição, terá R$ 16 mil em premiações, distribuídas entre as modalidades de competição.

O público se reúne para acompanhar de perto a disputa das canoas à vela no rio Maracanã. Os campeões podem conquistar prêmios de R$ 300 a R$ 3.000, dependendo da sua colocação e da modalidade em que disputam. Além da competição tradicional, a festa conta com atrações musicais da região: DJ Casseb, Kafa e Daniel Absoluto.

De acordo com a Secretaria de Estado de Turismo, a regata de canoas é uma tradição que ocorre há mais de cem anos entre os pescadores do litoral do salgado, o que compreende os municípios de Maracanã, Salinópolis, Marapanim e Magalhães Barata. A competição acontece em quatro modalidades: 2x2, 3X3, 4X4 e canoa cheia. São premiadas as canoas que chegam em primeiro, segundo ou terceiro lugar.