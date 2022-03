Receita Federal no Pará já recebeu quase 127 mil declarações do Imposto de Renda

Até as 17h desta quarta-feira (16), 126.928 contribuintes entregaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em todo o Estado do Pará. Na 2ª Região Fiscal, que é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, 279.058 contribuintes cumpriram a obrigação com a Receita Federal.

A declaração pré-preenchida de 2022 pode ser utilizada por todos os contribuintes que possuam conta gov.br nos níveis ouro ou prata, em todas as formas de preenchimento disponíveis: online no e-CAC, pelo programa instalado no computador ou ainda pelo celular ou tablet com o app Meu Imposto de Renda.

A Declaração Pré-Preenchida possui informações relativas a rendimentos, deduções, bens e direitos e dívidas e ônus reais e que são alimentadas diretamente pelo programa do imposto de renda, sem a necessidade de digitação, sendo de responsabilidade do contribuinte a verificação da correção de todos os dados pré-preenchidos na declaração, devendo realizar as alterações, inclusões e exclusões das informações necessárias, se for o caso.

Para mais informações sobre essa facilidade, basta acessar o seguinte link: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda/preenchimento/declaracao-pre-preenchida

O sistema de recepção de declarações da Receita funciona 20 horas por dia. Fica indisponível somente na madrugada, entre 1 hora e 5 horas. No site do órgão, há conjunto de informações completas sobre como preencher corretamente o documento, além das regras sobre o que pode ser utilizado como deduções.

É importante que o contribuinte atente para o prazo de entrega, pois estando obrigado à apresentação da declaração e não o fazendo no prazo previsto, estará sujeito a multa.