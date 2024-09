Quem era o Padre Fabrício Rodrigues? Padre morreu após colisão entre moto e cavalo

INADIMPLÊNCIA

Pará tem mais de 19 mil estudantes em dívida com o pagamento do Fies, aponta FNDE

No total, o Estado possui 64.255 contratos ativos do Fies - somando um saldo devedor de R$ 2,86 bilhões, com base na atualização fornecida pelos agentes financeiros do Fies em julho de 2024