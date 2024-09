​Padre Fabrício Rodrigues morre ao colidir moto contra cavalo solto na BR-230

O padre Fabrício Rodrigues morreu na noite de quinta-feira (12) em um grave acidente de trânsito na BR-230, em São João do Araguaia, no sudeste paraense. De acordo com informações de testemunhas, o religioso seguia em uma motocicleta, quando colidiu com um cavalo que estava solto na pista. O acidente ocorreu nas proximidades da Vila 1° de Março. Padre Fabrício era titular da Paróquia Bom Pastor, na Folha 33, Nova Marabá, também no sudeste do estado.

A morte do religioso comoveu fiéis e internautas, uma vez que Fabrício era influente nas redes sociais. Contando com mais de 500 mil seguidores no Instagram, ele compartilhava vídeos com mensag​ens religiosas, testemunhos e refletia seu carisma e bom humor.

Além de sacerdote, padre Fabrício se descrevia em seu perfil nas redes como cantor e escritor, sempre usando sua plataforma para aproximar as pessoas de sua fé. A Diocese de Marabá lamentou a perda em uma nota oficial.

“É com profundo pesar que a Diocese de Marabá anuncia o falecimento do padre Fabrício Rodrigues. Nossas condolências aos familiares e amigos por esta perda irreparável”, comunicou a Igreja na manhã desta sexta-feira (13).