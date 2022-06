Queimaduras: dados mostram que 30% das vítimas são crianças na Grande Belém

O Dia Nacional de Luta Contra Queimadura é celebrado nesta terça-feira (6). A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que este tipo de acidente, na maioria das vezes, acontece por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos.

O tratamento desses traumas em crianças e adultos pode ser feito no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), que oferta o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ).

Durante o ano passado, foram atendidas 529 vítimas de queimaduras na unidade, sendo que 166 eram recém-nascidos e crianças até 12 anos de idade. Entre janeiro a maio de deste ano, 227 pessoas precisaram de auxílio clínico, contendo 64 crianças da mesma faixa etária. Um registro de que 30% das vítimas de queimaduras correspondem a crianças. Com informações da Agência Pará.

“Os altos números demonstram que a prevenção é urgente. Uma criança ou até mesmo um adulto que se acidenta, dependendo do grau e da forma desse acidente, pode passar meses internado e ficar com sequelas por toda a vida”, explica a enfermeira coordenadora do CTQ, Nellyane Ferro.

O Centro conta com atendimento multiprofissional que envolve médicos, enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas. Além disso, há métodos que atuam para diminuir o risco de amputação de membros e acelerar a recuperação do paciente.

“A recuperação das crianças, geralmente, é mais rápida que a de um adulto, mas, ainda assim, é importante que os responsáveis estejam sempre vigilantes para que o acidente não aconteça”, pontua a profissional.

Dicas para evitar acidentes com crianças

Não permita que crianças brinquem com tomadas;

Evite usar o celular enquanto estiver carregando;

Jamais cozinhe com a criança no colo e preste bastante atenção ao cabo da panela, que deve ficar virada para dentro do fogão;

Não deixe crianças perto de churrasqueiras, fogões a lenha ou fogueiras;

Não deixe álcool perto de chamas e brasas ou use álcool gel quando estiver mexendo com fogo.

Em caso de acidente, o que fazer?