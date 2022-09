Quase 200 kg de cocaína são apreendidos pela polícia em Prainha, no oeste do Pará

Uma operação conjunta da Polícia Militar com a Polícia Civil encontrou quase 200 quilos de cocaína, que estavam escondidas dentro d’água, na comunidade de Paranã do Brito, no município de Prainha, no oeste do Pará. A ação começou na última segunda-feira (19) e finalizou nesta terça-feira (20).

Durante as buscas, os policiais também encontraram duas armas calibre 12, grande quantidade de munição calibre 12 e munição de fuzil não identificada. Além disso foi encontrada uma lancha de grande porte com quatro motores de popa, sendo três de 250 cilindradas e um de 200.

Próximo ao local onde estavam os criminosos e, também, na casa utilizada por eles, os policiais encontraram R$ 23.240,00 em dinheiro e conduziram suspeitos e testemunhas para a Delegacia de Polícia Civil de Prainha, para os procedimentos legais.

Ao todo, 17 policiais militares e sete policiais civis participaram da operação.