Qual a pena para quem rouba ou furta cabos de energia e de telefonia?

Semanas atrás, foram modificadas as novas penas para furto ou roubo de cabos, fios e equipamentos relacionados à geração de energia elétrica e telecomunicações.

Sancionada em 29 de julho de 2025, a Lei nº 15.181/2025 aumenta significativamente as penalidades quando os crimes envolvem cabos, fios ou equipamentos utilizados na transmissão de energia elétrica, telefonia, dados, transporte ferroviário ou metroviário.

Como eram as punições antes

Antes da nova lei, o furto simples estava previsto no Código Penal (art. 155) com pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. O roubo (art. 157) tinha pena de 4 a 10 anos de reclusão. A receptação (art. 180) era punida com 1 a 4 anos de reclusão e multa.

O que muda com a nova lei

Furto qualificado (art. 155, § 8º): pena de 2 a 8 anos + multa;

Roubo qualificado (art. 157, § 1º-A e § 2º, VIII): pena de 6 a 12 anos + multa; com agravantes, pode chegar a até 15 anos;

Receptação qualificada (art. 180, § 7º): pena em dobro em relação à receptação comum, podendo alcançar de 2 a 8 anos ou mais, dependendo do caso.

Além disso, se o crime causar interrupção de serviços ou ocorrer em situação de calamidade pública, a pena será aplicada em dobro.

Também foram previstas sanções administrativas para empresas de telecomunicações que utilizarem equipamentos de origem criminosa, incluindo advertência, multa, suspensão, caducidade e declaração de inidoneidade; essas práticas passam a ser consideradas clandestinas.