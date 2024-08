VÍDEO: Homem é flagrado furtando cabos de fio em plena luz do dia em Belém

Um homem foi flagrado na tarde desta quarta-feira (28) furtando o cabo de fio de uma caixa de equipamento localizada em frente a um condomínio na Av. Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde, em Belém.

ASSISTA:

O flagrante foi feito por moradores do condomínio. Apesar do crime ter ocorrido em plena luz do dia, com pedestres e motoristas passando pela avenida, o homem não se incomodou com a presença de pessoas.

Para denunciar o crime, o morador deve acionar os órgãos de segurança ao visualizar a ação. A denúncia pode ser feita diretamente para a Guarda Municipal de Belém pelo número 153.

Furtar fios elétricos é crime, com pena que varia de dois a oito anos de prisão, além de multa. Quem compra fios furtados comete o crime de receptação e está sujeito à pena de um a quatro anos de prisão, conforme previsto no Código Penal.