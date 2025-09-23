PSS 2025: Uepa abre inscrições para candidatos indígenas e quilombolas

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Específico para Indígenas e Quilombolas da Universidade do Estado do Pará (Uepa). A seleção é regida pelo edital 99-2025 e voltada aos estudantes que já finalizaram o Ensino Médio. No ato da inscrição, os candidatos precisam apresentar documento comprobatório de identidade étnica indígena ou declaração de pertencimento à comunidade quilombola. As inscrições seguem até 17 de outubro pelo link oficial.

A seleção terá uma prova específica, que será realizada no dia 14 de dezembro, composta por questões objetivas de Língua Portuguesa e Matemática, além de redação. Ao todo, são 208 vagas, sendo uma vaga para indígenas e uma vaga para quilombolas, em cada um dos 104 cursos ofertados pela Uepa em Belém e em mais 18 municípios do Pará.

Este é o segundo ano que a Uepa realiza o processo seletivo específico para indígenas e quilombolas, como parte da política de inclusão para que candidatos, que não participem do Enem, possam ter acesso ao nível superior.

Prosel 2026

O Processo Seletivo (Prosel) 2026 da Uepa, que utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (2025), segue com inscrições abertas para os candidatos interessados em participar do certamente até a próxima quinta-feira, 25. As inscrições podem ser feitas pelo link https://prosel.uepa.br/prosel2026/.

Para esta seleção, são ofertadas 3.868 vagas em quase cem cursos de graduação, ofertados em cinco campi da capital, Belém, e em mais 18 municípios do Pará, onde a Uepa possui campus.

As provas do Enem serão realizadas nos dias 9 e 16 de novembro e nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em Belém, Ananindeua e Marituba, devido à realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, na capital paraense.