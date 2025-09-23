Capa Jornal Amazônia
PSS 2025: Uepa abre inscrições para candidatos indígenas e quilombolas

A prova específica será no dia 14 de dezembro

Ao todo, são 208 vagas. (Foto: Sidney Oliveira | Arquivo Ascom Uepa)

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Específico para Indígenas e Quilombolas da Universidade do Estado do Pará (Uepa). A seleção é regida pelo edital  99-2025 e voltada aos estudantes que já finalizaram o Ensino Médio. No ato da inscrição, os candidatos precisam apresentar documento comprobatório de identidade étnica indígena ou declaração de pertencimento à comunidade quilombola. As inscrições seguem até 17 de outubro pelo link oficial.

image Processos seletivos da Uepa abrem inscrições nesta terça-feira (2), com mais de 4 mil vagas
A Universidade do Estado do Pará divulgou, nesta quinta-feira (28), os editais que regulamentam os Processos Seletivos 2026 (Prosel)

image Cursinho Alternativo da Uepa, em Belém, abre inscrições para Intensivão do Enem 2025
Aulas gratuitas vão ter perguntas e respostas para revisar todo o conteúdo do Exame Nacional

A seleção terá uma prova específica, que será realizada no dia 14 de dezembro, composta por questões objetivas de Língua Portuguesa e Matemática, além de redação. Ao todo, são 208 vagas, sendo uma vaga para indígenas e uma vaga para quilombolas, em cada um dos 104 cursos ofertados pela Uepa em Belém e em mais 18 municípios do Pará. 

Este é o segundo ano que a Uepa realiza o processo seletivo específico para indígenas e quilombolas, como parte da política de inclusão para que candidatos, que não participem do Enem, possam ter acesso ao nível superior.

Prosel 2026

O Processo Seletivo (Prosel) 2026 da Uepa, que utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (2025), segue com inscrições abertas para os candidatos interessados em participar do certamente até a próxima quinta-feira, 25. As inscrições podem ser feitas pelo link https://prosel.uepa.br/prosel2026/.

Para esta seleção, são ofertadas 3.868 vagas em quase cem cursos de graduação, ofertados em cinco campi da capital, Belém, e em mais 18 municípios do Pará, onde a Uepa possui campus.

As provas do Enem serão realizadas nos dias 9 e 16 de novembro e nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em Belém, Ananindeua e Marituba, devido à realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, na capital paraense.

pss 2025

uepa

Pará
Operação mira tráfico internacional de drogas no Pará após apreensão de cocaína em Barcarena

São cumpridos 22 mandados de prisão preventiva e 40 mandados de busca e apreensão no Pará e em mais quatro estados

Primeira escola estadual bilíngue do Pará inspira estudantes e abre portas para oportunidades

Localizada no distrito de Icoaraci, a escola oferece disciplinas em português e espanhol desde o maternal até o ensino médio

CNH Pai D'égua Mães Atípicas inicia inscrição em Santarém, Altamira e Itaituba

Ao todo, 700 vagas estão destinadas para 29 municípios destas regiões

Ministra dos Direitos Humanos e Cidadania participa de Fórum em Soure

Na ocasião, serão anunciadas e entregues ações do MDHC, em articulação com outros ministérios, para a garantia de direitos e de pilares fundamentais da cidadania

Hospital Ophir Loyola lança PSS com 169 vagas para todos os níveis; veja como se inscrever

Inscrições são gratuitas e seguem até esta terça-feira (23/9), por meio do Sipros; oportunidades contemplam áreas da saúde e administrativa

Vídeo: ator Marco Nanini protesta em Belém contra PEC da Blindagem e pede: ‘sem anistia!’

A presença de Marco Nanini no protesto em Belém repercurtiu nas redes sociais.

Rede elétrica de Belém atinge cerca de 90% da modernização prevista para este ano, aponta Equatorial

Até o momento, cerca de 62,8 quilômetros já foram renovados, representando aproximadamente 89,7% da meta estabelecida

