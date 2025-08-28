Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Processos seletivos da Uepa abrem inscrições nesta terça-feira (2), com mais de 4 mil vagas

A Universidade do Estado do Pará divulgou, nesta quinta-feira (28), os editais que regulamentam os Processos Seletivos 2026 (Prosel)

O Liberal

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou, nesta quinta-feira (28), os editais que regulamentam os Processos Seletivos 2026 (Prosel). As inscrições para os processos iniciam na próxima terça-feira (2), com prazos que variam de acordo com o edital. Ao todo, serão ofertadas 4.252 vagas em cursos de graduação nas áreas de Educação, Saúde e Tecnologia, distribuídas em 23 campi, localizados em 19 municípios paraenses. Os documentos completos estão disponíveis no site oficial da instituição: www.uepa.br.

O edital 95-2025 trata do Processo Seletivo Específico para o curso de Licenciatura em Letras-Libras, ofertado em Belém. O curso é destinado a pessoas surdas, com deficiência auditiva e ouvintes com conhecimento básico em Libras, todos com ensino médio completo. As inscrições estarão abertas de 2 a 18 de setembro, pelo site prosel.uepa.br/libras2026. A seleção ocorrerá no dia 19 de outubro, com aplicação de uma prova objetiva, composta por questões de Libras, Língua Portuguesa e Matemática, além de uma prova discursiva.

Já o edital 96-2025 se refere ao Processo Seletivo Específico para a Licenciatura em Música, com oferta de vagas nos campi de Belém, Santarém, Bragança e Marabá. As inscrições também serão realizadas de 2 a 18 de setembro, por meio do endereço prosel.uepa.br/musica2026. A avaliação dos candidatos está marcada para o dia 21 de outubro, por meio de uma prova prática.

O edital 97-2025 regulamenta o Prosel 2026, processo seletivo regular, que disponibiliza 3.868 vagas para candidatos que tenham concluído o ensino médio e que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2025). As inscrições para este processo ocorrem entre 2 e 25 de setembro, por meio do site prosel.uepa.br/prosel2026. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, e 30 de novembro e 7 de dezembro, em Belém, Ananindeua e Marituba, em função da realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, que ocorrerá na capital paraense.

Por sua vez, o edital 99-2025 é voltado exclusivamente para indígenas e quilombolas que já finalizaram o ensino médio. O período de inscrições será de 23 de setembro a 17 de outubro, no site prosel.uepa.br/proselqi26. A prova será aplicada no dia 14 de dezembro e contará com questões objetivas de Língua Portuguesa e Matemática, além de uma redação.

Com a publicação dos editais, a Uepa reafirma seu compromisso como instituição pública voltada ao desenvolvimento regional, destacando sua missão de formar profissionais qualificados e cidadãos preparados para contribuir com o crescimento social, cultural e econômico da Amazônia.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

uepa

prosel uepa

prosel 2026
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Hidroviário de Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Hidroviário, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

26.08.25 16h40

CURIOSIDADE

Além da capital paraense, quantas cidades com o nome ‘Belém’ existem no Brasil?

A nomeação da cidade não existe apenas no Pará, mas sim pelo país todo. Confira!

25.08.25 15h15

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Rodoviário em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Rodoviário de Belém, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

21.08.25 16h12

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus à Fundação Cultural do Pará, o Centur, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centur, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

19.08.25 15h05

MAIS LIDAS EM BELÉM

EXPO AÇAÍ COM FARINHA

Belém recebe 'Expo Açaí com Farinha: Mistura de Tradição e Inovação', no Teatro Estação Gasômetro

Participarão do evento de valorização da culinária e cultura amazônica, produtores, artesões, chefs, artistas e empreendedores

26.08.25 16h32

PETS

Conheça as regras e direitos de tutores e animais em condomínios

Em alguns casos, os conflitos podem até mesmo resultar em disputas judiciais envolvendo animais

24.08.25 9h30

TECNOLOGIA

Belém ganha novo Centro de Recondicionamento de Computadores que deve capacitar mais de mil jovens

A cerimônia de inauguração, nesta segunda-feira (25), contou com a presença dos ministros das Comunicações e do Turismo, Frederico Siqueira Filho e Celso Sabino, respectivamente

25.08.25 15h25

FIQUE ATENTO

Belém: trânsito na Rua da Marinha passa por mudança a partir desta segunda-feira (25/8)

O motivo da alteração é para o avanço das obras da Nova Rua da Marinha

25.08.25 13h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda