Processos seletivos da Uepa abrem inscrições nesta terça-feira (2), com mais de 4 mil vagas

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou, nesta quinta-feira (28), os editais que regulamentam os Processos Seletivos 2026 (Prosel). As inscrições para os processos iniciam na próxima terça-feira (2), com prazos que variam de acordo com o edital. Ao todo, serão ofertadas 4.252 vagas em cursos de graduação nas áreas de Educação, Saúde e Tecnologia, distribuídas em 23 campi, localizados em 19 municípios paraenses. Os documentos completos estão disponíveis no site oficial da instituição: www.uepa.br.

O edital 95-2025 trata do Processo Seletivo Específico para o curso de Licenciatura em Letras-Libras, ofertado em Belém. O curso é destinado a pessoas surdas, com deficiência auditiva e ouvintes com conhecimento básico em Libras, todos com ensino médio completo. As inscrições estarão abertas de 2 a 18 de setembro, pelo site prosel.uepa.br/libras2026. A seleção ocorrerá no dia 19 de outubro, com aplicação de uma prova objetiva, composta por questões de Libras, Língua Portuguesa e Matemática, além de uma prova discursiva.

Já o edital 96-2025 se refere ao Processo Seletivo Específico para a Licenciatura em Música, com oferta de vagas nos campi de Belém, Santarém, Bragança e Marabá. As inscrições também serão realizadas de 2 a 18 de setembro, por meio do endereço prosel.uepa.br/musica2026. A avaliação dos candidatos está marcada para o dia 21 de outubro, por meio de uma prova prática.

O edital 97-2025 regulamenta o Prosel 2026, processo seletivo regular, que disponibiliza 3.868 vagas para candidatos que tenham concluído o ensino médio e que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2025). As inscrições para este processo ocorrem entre 2 e 25 de setembro, por meio do site prosel.uepa.br/prosel2026. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, e 30 de novembro e 7 de dezembro, em Belém, Ananindeua e Marituba, em função da realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, que ocorrerá na capital paraense.

Por sua vez, o edital 99-2025 é voltado exclusivamente para indígenas e quilombolas que já finalizaram o ensino médio. O período de inscrições será de 23 de setembro a 17 de outubro, no site prosel.uepa.br/proselqi26. A prova será aplicada no dia 14 de dezembro e contará com questões objetivas de Língua Portuguesa e Matemática, além de uma redação.

Com a publicação dos editais, a Uepa reafirma seu compromisso como instituição pública voltada ao desenvolvimento regional, destacando sua missão de formar profissionais qualificados e cidadãos preparados para contribuir com o crescimento social, cultural e econômico da Amazônia.