Jornalistas do Grupo Liberal festejam vitória no Prêmio Ampla

Primeiro lugar na Categoria Nacional ficou com a repórter Jalilia Messias, da TV Liberal

O Liberal
fonte

Jornalistas do Grupo Liberal vão receber seus troféus do II Prêmio Ampla de Jornalismo (Reprodução/ Instagram Jalilia Messias)

Os festejos pelos 79 anos do Grupo Liberal se estendem para o dia 03 de dezembro, a partir das 19 horas, com a cerimônia de entrega de troféus do II Prêmio Ampla de Jornalismo. O evento acontecerá no restaurante Manjar das Garças, no Mangal das Garças, onde jornalistas do jornal O Liberal e da TV Liberal, afiliada da TV Globo, serão homenageados pelas importantes conquistas nas principais categorias da premiação.

A performance do Grupo Liberal no Prêmio Ampla demonstrou posição de destaque, com jornalistas da casa conquistando posições de protagonismo no concurso. Para se ter ideia da vitória, na Categoria Nacional, a repórter Jalilia Messias, da TV Liberal, garantiu o primeiro lugar. Já na Categoria Estadual, o Grupo Liberal obteve um desempenho expressivo, com três de seus profissionais entre os vencedores.

Destaques do Grupo Liberal na Categoria Estadual

Nesta categoria, Fabia Sepêda conquistou o primeiro lugar com a matéria "Comunidade de Cametá produz soluções para problemas com água". Em segundo lugar, a matéria "Balbina, a maior tragédia amazônica", do repórter especial Ronaldo Brasiliensem, do jornal O Liberal. O terceiro lugar foi para o Programa Bora Lá, da TV Liberal, com "Homenagem ao Dia da Amazônia", de autoria de Mauro Cesar Rodrigues de Oliveira Filho.

Vencedores do II Prêmio Ampla de Jornalismo por Categoria

Confira a lista completa dos premiados na segunda edição do evento:

Categoria Nacional

  • 1º lugar: Jornal Nacional – “Projeto recupera manguezais na Amazônia” – Jalília Messias (TV Liberal)
  • 2º lugar: Jornal Hoje – “Amazônia perde quase 50 milhões de hectares de florestas em 40 anos” – Laís Nunes
  • 3º lugar: Amazônia Vox – “População do Acre convive com histórico de inundações e enfrenta novos alagamentos” – Hellen Lirtéz

Categoria Estadual

  • 1º lugar: TV Liberal – “Comunidade de Cametá produz soluções para problemas com água” – Fabia Sepêda
  • 2º lugar: O Liberal – “Balbina, a maior tragédia amazônica” – Ronaldo Brasiliensem
  • 3º lugar: Programa Bora Lá (TV Liberal) – “Homenagem ao Dia da Amazônia” – Mauro Cesar Rodrigues de Oliveira Filho

Categoria Fotojornalismo

  • 1º lugar: Amazônia 360 – “Fibras da Amazônia: cultura que nasce nas várzeas e que não agride o meio ambiente” – Sergio Ricardo de Oliveira
  • 2º lugar: Agência Acre – Pedro Nascimento
  • 3º lugar: Revista Cenarium – “Mulheres amazônidas levam biojoias vitrine da COP30” – Marx Vinicius Vasconcelos

Categoria Digital

  • 1º lugar: UOL Prime – “A verdade sobre o caos climático” – Raquel Arriola (idealizadora principal), Caroline Monteiro Araujo (coautora), Fabrício Venâncio Chagas (coautor)
  • 2º lugar: Sumaúma – Jornalismo do Centro do Mundo – “Pirarucu, o peixe que sabe das secas na Amazônia” – Maickson dos Santos Serrão
  • 3º lugar: Amazônia Vox – “O que é o projeto Lições da Amazônia?” – Daniel Tavares
Palavras-chave

Prêmio Ampla

Grupo Liberal

Belém
.
