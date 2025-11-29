Jornalistas do Grupo Liberal festejam vitória no Prêmio Ampla

Os festejos pelos 79 anos do Grupo Liberal se estendem para o dia 03 de dezembro, a partir das 19 horas, com a cerimônia de entrega de troféus do II Prêmio Ampla de Jornalismo. O evento acontecerá no restaurante Manjar das Garças, no Mangal das Garças, onde jornalistas do jornal O Liberal e da TV Liberal, afiliada da TV Globo, serão homenageados pelas importantes conquistas nas principais categorias da premiação.

A performance do Grupo Liberal no Prêmio Ampla demonstrou posição de destaque, com jornalistas da casa conquistando posições de protagonismo no concurso. Para se ter ideia da vitória, na Categoria Nacional, a repórter Jalilia Messias, da TV Liberal, garantiu o primeiro lugar. Já na Categoria Estadual, o Grupo Liberal obteve um desempenho expressivo, com três de seus profissionais entre os vencedores.

Destaques do Grupo Liberal na Categoria Estadual

Nesta categoria, Fabia Sepêda conquistou o primeiro lugar com a matéria "Comunidade de Cametá produz soluções para problemas com água". Em segundo lugar, a matéria "Balbina, a maior tragédia amazônica", do repórter especial Ronaldo Brasiliensem, do jornal O Liberal. O terceiro lugar foi para o Programa Bora Lá, da TV Liberal, com "Homenagem ao Dia da Amazônia", de autoria de Mauro Cesar Rodrigues de Oliveira Filho.

Vencedores do II Prêmio Ampla de Jornalismo por Categoria

Confira a lista completa dos premiados na segunda edição do evento:

Categoria Nacional

1º lugar: Jornal Nacional – “Projeto recupera manguezais na Amazônia” – Jalília Messias (TV Liberal)

Jornal Nacional – “Projeto recupera manguezais na Amazônia” – (TV Liberal) 2º lugar: Jornal Hoje – “Amazônia perde quase 50 milhões de hectares de florestas em 40 anos” – Laís Nunes

Jornal Hoje – “Amazônia perde quase 50 milhões de hectares de florestas em 40 anos” – 3º lugar: Amazônia Vox – “População do Acre convive com histórico de inundações e enfrenta novos alagamentos” – Hellen Lirtéz

Categoria Estadual

1º lugar: TV Liberal – “Comunidade de Cametá produz soluções para problemas com água” – Fabia Sepêda

TV Liberal – “Comunidade de Cametá produz soluções para problemas com água” – 2º lugar: O Liberal – “Balbina, a maior tragédia amazônica” – Ronaldo Brasiliensem

O Liberal – “Balbina, a maior tragédia amazônica” – 3º lugar: Programa Bora Lá (TV Liberal) – “Homenagem ao Dia da Amazônia” – Mauro Cesar Rodrigues de Oliveira Filho

Categoria Fotojornalismo

1º lugar: Amazônia 360 – “Fibras da Amazônia: cultura que nasce nas várzeas e que não agride o meio ambiente” – Sergio Ricardo de Oliveira

Amazônia 360 – “Fibras da Amazônia: cultura que nasce nas várzeas e que não agride o meio ambiente” – 2º lugar: Agência Acre – Pedro Nascimento

Agência Acre – 3º lugar: Revista Cenarium – “Mulheres amazônidas levam biojoias vitrine da COP30” – Marx Vinicius Vasconcelos

Categoria Digital

1º lugar: UOL Prime – “A verdade sobre o caos climático” – Raquel Arriola (idealizadora principal), Caroline Monteiro Araujo (coautora), Fabrício Venâncio Chagas (coautor)

UOL Prime – “A verdade sobre o caos climático” – (idealizadora principal), (coautora), (coautor) 2º lugar: Sumaúma – Jornalismo do Centro do Mundo – “Pirarucu, o peixe que sabe das secas na Amazônia” – Maickson dos Santos Serrão

Sumaúma – Jornalismo do Centro do Mundo – “Pirarucu, o peixe que sabe das secas na Amazônia” – 3º lugar: Amazônia Vox – “O que é o projeto Lições da Amazônia?” – Daniel Tavares