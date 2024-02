PSE Indígenas e Quilombolas UFPA: prazo para adesão à primeira reoferta inicia nesta terça-feira

O prazo para os candidatos do Processo Seletivo Especial para Indígenas e Quilombolas 2024 da Universidade Federal do Pará (PSE I/Q UFPA 2024) aderirem à reoferta de vagas da seletiva inicia às 10h desta terça-feira (27) de fevereiro, e segue até às 10h da próxima sexta-feira (1º de março). A adesão à reoferta de vagas pode ser realizada por meio da página de inscrição inicial do PSE I/Q 2024 utilizando login e senha. A primeira reoferta de vagas do PSE foi divulgada pela UFPA nesta segunda-feira (26).

Podem concorrer a essas vagas apenas os candidatos aprovados e não classificados no listão do PSE I/Q 2024 que queiram optar por outro curso que não o escolhido inicialmente. Até o final do período de inscrição, ainda haverá a possibilidade de mudança do novo curso escolhido para aqueles que desejarem. Ao todo, foram disponibilizadas 302 vagas para estudantes indígenas e 81 vagas para candidatos quilombolas em ofertas de cursos de 11 campi da UFPA.

Possibilidades

Segundo a instituição, assim como em outros processos seletivos da UFPA, a adesão à reoferta no PSE Indígenas e Quilombolas também tem o objetivo de ampliar as possibilidades de ingresso para além das chamadas adicionais (Repescagens). A ideia, com esta nova possibilidade, é otimizar a ocupação da totalidade das vagas oferecidas para que mais pessoas tenham acesso ao ensino superior, como detalhou a UFPA.

Quem optar por concorrer a uma vaga da reoferta estará automaticamente declarando que, no caso de classificação em novo curso, renuncia à sua posição na lista de chamada adicional (Repescagem) do curso da sua inscrição inicial. Ou seja, quem passar na reoferta sairá da lista de espera da repescagem do seu curso original.

Uma vez não classificado na reoferta, este candidato retorna para a lista de espera do seu curso inicial. O candidato que não aderir à reoferta continuará na fila de espera do seu curso inicial, podendo ser chamada(o) por meio de repescagens, de acordo com a classificação. Mais informações podem ser conferidas na página do Centro de Processos Seletivos da UFPA (CEPS).

Serviço

1ª Reoferta de Vagas do PSE - I/Q 2024

Prazo para adesão: das 10h de 27 de fevereiro às 10h do dia 1º de março de 2024.

Inscrição: adesão por meio da página de inscrição do PSE - I/Q 2024